Morze Czerwone to nie tylko rafy koralowe, ale też rekiny

Dla większości turystów Morze Czerwone to synonim kolorowych raf, egzotycznych ryb i pocztówkowych widoków. Ale to również naturalne środowisko rekinów - żyje tu blisko 45 gatunków, w tym takie, które potrafią stanowić realne zagrożenie dla człowieka. To np. żarłacz tygrysi, żarłacz biały czy rekin młot.

Przez lata przyjęło się sądzić, że ryzyko spotkania rekina w pobliżu turystycznych plaż jest minimalne. Dziś jednak hotele w Hurghadzie czy Szarm el-Szejk coraz częściej zmuszone są zamykać dostęp do morza z powodu zaobserwowanych osobników. Dla biur podróży to koszmar, a dla turystów - nie lada dylemat: czy warto płacić za luksusowy pobyt nad wodą, do której nie można wejść?

Zatoka Makadi na cenzurowanym

Najświeższe doniesienia płyną z Zatoki Makadi, oddalonej o zaledwie pół godziny drogi od Hurghady. To tam, w otoczeniu pięciogwiazdkowych hoteli, turyści zauważyli rekiny zbliżające się do brzegu. Nagrania, które obiegły media społecznościowe, nie pozostawiają wątpliwości - kilkumetrowe drapieżniki patrolowały wody tuż obok kąpielisk.

W efekcie kilkanaście plaż zostało natychmiast zamkniętych. Hotele wprowadziły zakaz kąpieli, nurkowania i wędkowania. W niektórych miejscach restrykcje obowiązywały przez kilka dni, w innych - znacznie dłużej. To nie pierwszy raz, gdy właściciele luksusowych resortów stają przed koniecznością tłumaczenia się turystom, dlaczego jedyne, co mogą zrobić w pobliżu wody, to… podziwiać ją z leżaka.

Dlaczego rekiny podpływają bliżej?

Pytanie, które nurtuje turystów, brzmi: dlaczego nagle rekiny pojawiają się tam, gdzie do tej pory były rzadkością? Eksperci wskazują kilka możliwych przyczyn:

zmiany klimatyczne - coraz wyższe temperatury wpływają na migrację ryb, a za nimi podążają drapieżniki,

przyzwyczajanie do obecności człowieka - wyrzucanie resztek jedzenia do morza czy dokarmianie ryb sprawia, że rekiny tracą naturalną ostrożność,

zmniejszenie populacji ryb - gdy brakuje naturalnego pożywienia, rekiny szukają alternatywnych źródeł. Niestety, czasami w pobliżu kąpiących się ludzi,

intensywna turystyka morska - setki łodzi, nurków i motorówek zakłócają ekosystem i przyciągają drapieżniki bliżej brzegu.

Naukowcy z Hurghady alarmują, że to zjawisko może się nasilać. W ciągu ostatnich 15 lat doszło do 20 ataków rekinów w wodach Morza Czerwonego. Siedem z nich miało miejsce w ciągu zaledwie trzech ostatnich sezonów.

Głośne tragedie, które wstrząsnęły turystami

Choć większość spotkań z rekinami kończy się na strachu i szybkim powrocie na brzeg, historia zna przypadki dramatycznych finałów. W 2023 roku rosyjski turysta stracił życie w wyniku ataku żarłacza tygrysiego zaledwie kilkadziesiąt metrów od brzegu Hurghady.

Podobne sytuacje miały miejsce w latach wcześniejszych - ofiarami bywali zarówno nurkowie, jak i amatorzy krótkiej kąpieli w hotelowej zatoce.

Nowe zasady bezpieczeństwa

Egipskie Ministerstwo Środowiska nie pozostaje obojętne na rosnące obawy. Wprowadzono szereg regulacji, które mają minimalizować ryzyko. Wśród nich znalazły się m.in.:

obowiązek oznaczania linii "głębokiej wody" bojami,

zakaz kąpieli o świcie i po zachodzie słońca,

nakaz obecności łodzi ratunkowej przy każdej plaży hotelowej,

budowa wież obserwacyjnych dla ratowników,

zakaz wchodzenia do wody w biżuterii czy błyszczących strojach, które mogą przyciągać uwagę drapieżników,

bezwzględny zakaz wchodzenia do morza z raną lub zadrapaniem.

Nieprzestrzeganie zasad może oznaczać brak prawa do odszkodowania w razie wypadku. To sposób na zdyscyplinowanie turystów, ale też jasny sygnał: odpowiedzialność spoczywa nie tylko na władzach i hotelach, ale także na samych wczasowiczach.

