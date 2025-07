Rada Sojuszu Północnoatlantyckiego z wezwaniem do Rosji. Chodzi o ataki cybernetyczne

"Wzywamy Rosję do zaprzestania destabilizujących działań cybernetycznych i hybrydowych. Działania te świadczą o lekceważeniu przez Rosję ram ONZ dotyczących odpowiedzialnego zachowania państw w cyberprzestrzeni, których Rosja deklaruje przestrzeganie" - zaapelowano.

Dodano również, że wrogie wobec NATO działania Rosji nie zniechęcą sojuszników do udzielania Ukrainie wsparcia, w tym cyberpomocy w ramach Mechanizmu Tallińskiego i koalicji na rzecz zdolności informatycznych.

Rada wezwała wszystkie państwa, w tym Rosję, do wywiązywania się ze swoich zobowiązań międzynarodowych, również w kontekście cyberprzestrzeni oraz do działania zgodnie z ramami zachowania , które ma być zgodne zasadami ustalonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Komunikat Rady Północnoatlantyckiej. Zwrócono się do Rosji

W piątkowym komunikacie podkreślono, że państwa członkowskie są zdeterminowane by przeciwdziałać, ograniczać i zwalczać rosyjskie złośliwe działania w cyberprzestrzeni.

Rada Sojuszu zadeklarował również, że będzie reagować "w wybranym czasie i w wybrany sposób, zgodnie z prawem międzynarodowym i we współpracy z naszymi partnerami międzynarodowymi, w tym z UE".

Tuż przed opublikowaniem oświadczeniem przez Radę Północnoatlantycką, Anton Gorelkin , zastępca przewodniczącego komisji ds. polityki informacyjnej rosyjskiej Dumy Państwowej napisał w mediach społecznościowych, że "nadszedł czas, aby WhatsApp przygotował się do opuszczenia rynku rosyjskiego ".

"Komunikator należący do ekstremistycznej organizacji "Meta" najprawdopodobniej znajdzie się na liście oprogramowań pochodzących z nieprzyjaznych krajów , którą rząd opracowuje na polecenie prezydenta" - napisał.

Przypomnijmy, że Władimir Putin polecił rządowi zaproponowanie do 1 września dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z różnych komunikatorów w Rosji. Chodziło głównie o te pochodzące z "krajów wrogich". Przywódca Rosji zaapelował o zwiększenie wykorzystania krajowego oprogramowania we wszystkich obszarach, a zwłaszcza w sektorze administracji publicznej. Według niego, ma to również wpływ na bezpieczeństwo narodowe.