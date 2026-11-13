W skrócie Na szwedzkiej autostradzie E4 w pobliżu miejscowości Oernskoeldsvik unieruchomionych zostało od 60 do 100 pojazdów z powodu bardzo intensywnych opadów śniegu.

W stolicy Norwegii, Oslo, śnieżyce doprowadziły w czwartek do odwołania lub przełożenia 150 z 500 zaplanowanych lotów.

Służby meteorologiczne ostrzegają przed dalszymi opadami śniegu w Szwecji - w regionie Vasterbotten może spaść nawet do 35 centymetrów białego puchu.

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Od czwartku duża część Skandynawii zmaga się z prawdziwym atakiem zimy. Na rozległych połaciach Norwegii i Szwecji zanotowano intensywne opady śniegu. W piątek dalej będzie sypać - możliwe, że miejscami spadnie ponad 30 centymetrów świeżego białego puchu.

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"Śniegu jest znacznie więcej, niż myśleliśmy". Poważne problemy w Szwecji

W nocy z czwartku na piątek oraz w piątek rano od 60 do 100 pojazdów zostało unieruchomionych na autostradzie E4 nieopodal miejscowości Oernskoeldsvik w północnej Szwecji.

Samochody utykały w śnieżnych zaspach i często przez dłuższy czas nie mogły się ruszyć. Serwis SVT rozmawiał ze Stefanem, kierowcą ciężarówki, która tkwiła unieruchomiona na drodze od 11 godzin. Rozmówca do całej sprawy podchodził z dystansem, bo przywykł już do tego typu sytuacji.

W piątek o godz. 8:300 autostrada wciąż była zamknięta, ale na miejscu działały służby, starające się udrożnić trasę.

W mieście Umea w regionie Vasterbotten na północy kraju śniegu spadło więcej niż wcześniej prognozowana:

"Prognoza nie była poprawna. Śniegu jest znacznie więcej, niż myśleliśmy. Mamy teraz naprawdę ciężki czas" - powiedział SVT Per Hilmersson, kierownik do spraw utrzymania ruchu drogowego w Umea.

Specjalista obawia się, że jeśli nie uda się śniegu uprzątnąć teraz, to po spodziewanym ochłodzeniu w sobotę może się to już nie udać:

"Wtedy cały śnieg może zamarznąć i będzie twardy jak skała" - podkreślił Hilmersson. Możliwe, że lokalnych dróg nie uda się odśnieżyć do wieczora.

Intensywne opady śniegu w Skandynawii trwają od czwartku i w piątek w wielu regionach również trzeba się z nimi liczyć WXCharts materiał zewnętrzny

Na południu Szwecji w piątek rano miejscami obowiązywało czerwone, a obecnie pomarańczowe ostrzeżenie w związku z intensywnymi opadami śniegu, wydane przez służbę meteorologiczną SMHI.

Szwedzcy specjaliści prognozują, że do piątkowego popołudnia w nadmorskim regionie Vasterbotten miejscami może spaść kolejne 20-35 cm śniegu.

Nie wyjeżdżaj bez potrzeby na drogę albo przygotuj się na poważne ryzyko utknięcia - napisano w ostrzeżeniu.

Nie tylko Szwedzi zmagają się z listopadowym atakiem zimy. W sąsiedniej Norwegii problemy mają nie tylko kierowcy.

Uziemione samoloty, autobusy w zajezdniach. Wielkie sprzątanie w Oslo

W czwartek intensywne opady śniegu na pewien czas praktycznie sparaliżowały ruch w stolicy Norwegii, Oslo. Masy śniegu powodowały łamanie się gałęzi oraz słabszych drzew, które uszkadzały zaparkowane pod nimi samochody. Odwołano kilkanaście kursów autobusów miejskich oraz szkolnych.

Samochody ślizgały się na ośnieżonych drogach, w wielu miejscach tworzyły się korki. W czwartek wieczorem na lotnisku w Oslo spośród około 500 zaplanowanych lotów odwołano lub przełożono 150. Ciężki, mokry śnieg zalegający na płycie lotniska cały czas powodował utrudnienia.

W piątek rano w Oslo sytuacja jest już nieco lepsza - cały czas trwa uprzątanie ulic i na wiele linii wróciły autobusy. Z powodu śliskiej nawierzchni na trasie nie kursuje jedynie linia autobusowa numer 81. W przeciwieństwie do czwartku, teraz na drogach miasta nie ma już korków będących skutkiem śnieżycy.

Źródło: NRK, SVT, Swedenherald, Aftenposten

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