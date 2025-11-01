Atak z użyciem noża w pociągu w Anglii. Dwie osoby aresztowane

Monika Bortnowska

"Wiele osób" zostało ranionych nożem w pociągu jadącym do Huntingdon - podaje BBC News. Na miejscu interweniują służby ratunkowe i straż ochrony kolei.

W pociągu do Huntingdon "wiele osób" zostało rannych ostrym narzędziem; zdj. ilustracyjne
W pociągu jadącym do Huntingdon w Anglii "wiele osób" zostało rannych po ataku z użyciem ostrego narzędzia - podaje BBC News.

Brytyjska straż ochrony kolei (British Transport Police) poinformowała, że zatrzymano dwie osoby.

Na stację kolejową w Huntingdon skierowano ponad 30 funkcjonariuszy policji z hrabstwa Cambridgeshire.

Na razie nie ma informacji o liczbie rannych ani jak poważne są ich obrażenia.

Do incydentu odniósł się premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, składając wyrazy współczucia dla wszystkich poszkodowanych.

W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania z akcji policji.

Artykuł jest aktualizowany.

Źródło: BBC News

