W pociągu jadącym do Huntingdon w Anglii "wiele osób" zostało rannych po ataku z użyciem ostrego narzędzia - podaje BBC News.

Brytyjska straż ochrony kolei (British Transport Police) poinformowała, że zatrzymano dwie osoby.

Na stację kolejową w Huntingdon skierowano ponad 30 funkcjonariuszy policji z hrabstwa Cambridgeshire.

Na razie nie ma informacji o liczbie rannych ani jak poważne są ich obrażenia.

Wielka Brytania. Wielu rannych po ataku z użyciem noża w pociągu

Do incydentu odniósł się premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, składając wyrazy współczucia dla wszystkich poszkodowanych.

W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania z akcji policji.

Artykuł jest aktualizowany.

Źródło: BBC News

