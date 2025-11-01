Atak z użyciem noża w pociągu w Anglii. Dwie osoby aresztowane
"Wiele osób" zostało ranionych nożem w pociągu jadącym do Huntingdon - podaje BBC News. Na miejscu interweniują służby ratunkowe i straż ochrony kolei.
W pociągu jadącym do Huntingdon w Anglii "wiele osób" zostało rannych po ataku z użyciem ostrego narzędzia - podaje BBC News.
Brytyjska straż ochrony kolei (British Transport Police) poinformowała, że zatrzymano dwie osoby.
Na stację kolejową w Huntingdon skierowano ponad 30 funkcjonariuszy policji z hrabstwa Cambridgeshire.
Na razie nie ma informacji o liczbie rannych ani jak poważne są ich obrażenia.
Wielka Brytania. Wielu rannych po ataku z użyciem noża w pociągu
Do incydentu odniósł się premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, składając wyrazy współczucia dla wszystkich poszkodowanych.
W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania z akcji policji.
Artykuł jest aktualizowany.
Źródło: BBC News