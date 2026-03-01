Atak w Teksasie, są ofiary. FBI: Możliwy akt terroryzmu

W skrócie W strzelaninie w barze w Austin w stanie Teksas zginęły trzy osoby, a 14 zostało rannych.

FBI poinformowało o przesłankach sugerujących możliwy związek ataku z terroryzmem.

Sprawca zginął z rąk policji, nie ustalono dotychczas jego tożsamości.

- Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby dało się określić dokładną motywację ataku, ale istnieją przesłanki, zarówno te dotyczące samego sprawcy jak i wskazówki znalezione w jego samochodzie, które wskazują na związek z terroryzmem - przekazał agent specjalny Alex Doran, cytowany przez agencję AFP.

Funkcjonariusz podkreślił jednak, że na tym etapie nie można określić, o jaki dokładnie rodzaj terroryzmu chodzi.

USA. Strzelanina w Teksasie, są zabici i ranni

W nocnej strzelaninie w jednym z barów położonych w mieście Austin, w stanie Teksas, zginęły łącznie trzy osoby - w tym sam sprawca, a kolejne 14 zostało rannych.

Jak informuje amerykańska stacja telewizyjna NBC News, do ataku doszło w popularnym ogródku piwnym położonym w centrum miasta ok. 2 w nocy czasu lokalnego (ok. 9 w Polsce).

Szefowa lokalnej policji, Lisa Davis, na której słowa powołuje się medium, przekazała, że przed strzelaniną podejrzany kilkukrotnie okrążył bar samochodem.

- W pewnym momencie włączył światła awaryjne, opuścił szybę i zaczął strzelać z pistoletu przez okna samochodu, trafiając klientów baru, którzy znajdowali się na patio i przed lokalem - powiedziała.

Austin w Teksasie. Atak w barze, FBI: Możliwy akt terroryzmu

Sprawca następnie wyszedł z samochodu i zaczął strzelać do przechodniów, aż do momentu, w którym na miejscu pojawiła się policja. Podejrzany zginął z rąk funkcjonariuszy. Jego tożsamości na razie nie udało się ustalić.

Robert Luckritz, szef służb ratownictwa medycznego hrabstwa, poinformował, że w wyniku strzelaniny zmarły łącznie trzy osoby, a 14 rannych przewieziono do szpitala. Troje z nich jest w stanie krytycznym.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie o 1:59 w nocy. W ciągu 57 sekund pierwsi ratownicy medyczni i funkcjonariusze byli już na miejscu i aktywnie udzielali pomocy poszkodowanym - stwierdził, dodając, że w momencie zdarzenia służby patrolowały okolicę, co pozwoliło im na szybką reakcję.

