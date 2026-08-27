Atak w szkole w Niemczech. Są ofiary śmiertelne

W skrócie W Gosen-Neu Zittau w Brandenburgii doszło do ataku na szkołę, podczas którego zmarły dwie osoby, a napastnik został zatrzymany przez policję.

W wyniku zdarzenia śmierć poniosły 18-letnia uczennica oraz 30-letni mężczyzna, a zatrzymanym jest 19-latek, który był prawdopodobnie byłym chłopakiem zmarłej uczennicy.

Dyrektor szkoły poinformował, że zajęcia w piątek zostaną odwołane, ale placówka pozostanie otwarta dla uczniów z zapewnionym wsparciem personelu.

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Do ataku doszło po godzinie 13 w jednej z prywatnych szkół. W jego wyniku zginęła 18-letnia uczennica liceum oraz 30-letni mężczyzna, który najprawdopodobniej próbował powstrzymać napastnika.

Lokalne media informują, że przybyła na miejsce policja zatrzymała sprawcę. To 19-letni mężczyzna, który najprawdopodobniej jest byłym chłopakiem zmarłej uczennicy. Nie wiadomo jednak, czy on również uczęszczał do tej szkoły.

Na miejscu zdarzenia obecne są znaczne siły policyjne, a także straż pożarna i wiele karetek pogotowia. Wezwano również dwa śmigłowce ratunkowe.

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Atak skomentował dyrektor placówki Michael Kunz w rozmowie z gazetą "Maerkische Allgemeine". Mężczyzna wyraził szok i złożył kondolencje rodzinom ofiar.

- Ze względu na trwające śledztwo nie możemy i nie będziemy udzielać żadnych informacji dotyczących konkretnych okoliczności i przebiegu zdarzeń. Wyjaśnienie incydentu leży w gestii właściwych organów prowadzących dochodzenie - powiedział.

Poinformował również, że w piątek nie odbędą się lekcje, jednak szkoła pozostanie otwarta dla wszystkich uczniów. - Wraz z naszym personelem i profesjonalnym personelem pomocniczym, chcemy zapewnić im bezpieczną przestrzeń, w której będą mogli się spotkać, porozmawiać i omówić to, co się wydarzyło - stwierdził Kunz.



