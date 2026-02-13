Atak w sercu Paryża. Nożownik krzyczał: Zobaczymy, kto zwycięży

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Policja postrzeliła mężczyznę, który z ostrym narzędziem rzucił się na funkcjonariuszy w okolicach Łuku Triumfalnego w Paryżu. - Mężczyzna próbował zaatakować nożem żandarmów, w tym członków orkiestry, którzy przygotowywali się do ceremonii przy Grobie Nieznanego Żołnierza - zrelacjonował szef MSW Francji. Napastnik w stanie krytycznym trafił do szpitala.

Ulica w Paryżu nocą, w tle Łuk Triumfalny, oświetlony latarniami, na pierwszym planie policjant z karabinem rozmawia z cywilem za policyjną taśmą, na ulicy stoją samochody i widać mokry chodnik po deszczu.
Policja przy Łuku Triumfalnym w Paryżu. Napastnik zaatakował nożem funkcjonariuszaBenoit TessierAgencja FORUM

W skrócie

  • Francuska policja postrzeliła mężczyznę, który rzucił się z nożem na funkcjonariuszy w okolicach Łuku Triumfalnego w Paryżu.
  • Do ataku doszło podczas ceremonii zapalania znicza na Grobie Nieznanego Żołnierza, a napastnik został poważnie ranny i trafił do szpitala.
  • Tożsamość mężczyzny pozostaje oficjalnie nieznana, ale wiadomo, że pochodzi z Saint-Denis i był znany służbom.
Do ataku na francuskich funkcjonariuszy doszło w piątek około godz. 18 w pobliżu Łuku Triumfalnego. Mężczyzna uzbrojony w nóż rzucił się na jednego z policjantów, który brał udział w ceremonii zapalania znicza na Grobie Nieznanego Żołnierza i niegroźnie go ranił.

- Nie powinni byli zabijać naszych kobiet i dzieci. Zobaczymy, kto zwycięży pod Łukiem Triumfalnym - miał krzyczeć napastnik. Nie wiadomo jednak co miał na myśli i jaki był motyw jego działania.

    W odpowiedzi na atak funkcjonariusze obecni na miejscu oddali w kierunku napastnika kilka strzałów, trafiając go w nogi i tors. Ranny agresor został przewieziony do szpitala w stanie krytycznym.

    Paryż. Rzucił się na żandarmów z nożem, minister komentuje

    Informację o ataku potwierdził minister spraw wewnętrznych Francji Laurent Nuñez. - Mężczyzna próbował zaatakować nożem żandarmów, w tym członków orkiestry, którzy przygotowywali się do ceremonii. Osoba ta próbował odebrać życie żandarmowi - przekazał.

    W związku z atakiem Plac Charles-de-Gaulle, na którym znajduje się Łuk Triumfalny, został odgrodzony kordonem. Dochodzenie w sprawie zostało przekazane policji antyterrorystycznej.

    Tożsamość napastnika pozostaje nieznana. Wiadomo jednak, że był on znany służbom i pochodzi z Saint-Denis - dzielnicy na północnych przedmieściach Paryża.

    Źródło: AFP

