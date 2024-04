W poniedziałek rano na ulicach Jerozolimy doszło do ataku, które władzy określiły jako terrorystyczny - podaje "The Times of Israel". Samochód staranował kilka osób. Jak podaje gazeta, podejrzani to dwaj 17-letni Palestyńczycy z miasta Hebron na Zachodnim Brzegu. Po krótkiej obławie zostali oni schwytani.