W skrócie Czternaście osób zostało rannych w ataku nożem i niezidentyfikowaną cieczą w fabryce w Mishimie w Japonii.

Policja zatrzymała podejrzanego mężczyznę, a co najmniej sześć ofiar trafiło do szpitala.

Agencja AFP zauważa, że pomimo niskiej przestępczości w Japonii, dochodzi tam do poważnych ataków z użyciem noża.

Czternaście osób zostało rannych w wyniku ataku nożem w fabryce w środkowej Japonii, podczas którego rozpryskano również niezidentyfikowaną ciecz - poinformowała agencja AFP.

Japońskie media, w tym publiczna stacja NHK, poinformowały, że policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa.

Japonia: Atak w fabryce. Kilkanaście osób jest rannych

Do ataku doszło w mieście Mishima w regionie Shizuoka.

Tomoharu Sugiyama z miejscowej straży pożarnej powiedział, że około godziny 16:30 czasu miejscowego (8:30 w Polsce) otrzymano zgłoszenie z pobliskiej fabryki gumy, że "pięć lub sześć osób zostało ugodzonych nożem" i że użyto również "płynu w sprayu".

Nie wiadomo, jakiego rodzaju obrażenia odniosły ofiary i jak są one poważne, ale NHK podała, że wszyscy poszkodowani byli przytomni.

Sugiyama doprecyzował, że co najmniej sześć z 14 ofiar zostało przewiezionych do szpitala karetkami pogotowia.

Skala przestępczości w Japonii

Z informacji na stronie internetowej wynika, że fabryka w Mishima należy do Yokohama Rubber Company, która zajmuje się produkcją opon do samochodów ciężarowych i autobusów.

Agencja AFP zaznacza, że przestępstwa z użyciem przemocy są stosunkowo rzadkie w Japonii, która ma niski wskaźnik zabójstw i jedne z najsurowszych przepisów dotyczących broni palnej na świecie. W kraju mają jednak miejsce ataki z użyciem noża, a nawet strzelaniny, jak wtedy, gdy doszło do zamachu na byłego premiera Shinzo Abe w 2022 roku.

W październiku Japończyk został skazany na karę śmierci w związku ze strzelaniną i atakiem nożem w 2023 roku, w wyniku których zginęły cztery osoby, w tym dwóch policjantów.

Z kolei w maju 43-letni mężczyzna został oskarżony o usiłowanie zabójstwa w związku z atakiem nożem w stacji metra Toda-mae w Tokio.

