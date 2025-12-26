Atak w fabryce w Japonii. Kilkanaście osób poszkodowanych
Czternaście osób ucierpiało na skutek ataku nożem oraz niezidentyfikowaną cieczą w jednej z fabryk w środkowej Japonii. Publiczna stacja NHK podała, że policja zatrzymała podejrzanego mężczyznę.
W skrócie
- Czternaście osób zostało rannych w ataku nożem i niezidentyfikowaną cieczą w fabryce w Mishimie w Japonii.
- Policja zatrzymała podejrzanego mężczyznę, a co najmniej sześć ofiar trafiło do szpitala.
- Agencja AFP zauważa, że pomimo niskiej przestępczości w Japonii, dochodzi tam do poważnych ataków z użyciem noża.
Czternaście osób zostało rannych w wyniku ataku nożem w fabryce w środkowej Japonii, podczas którego rozpryskano również niezidentyfikowaną ciecz - poinformowała agencja AFP.
Japońskie media, w tym publiczna stacja NHK, poinformowały, że policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa.
Japonia: Atak w fabryce. Kilkanaście osób jest rannych
Do ataku doszło w mieście Mishima w regionie Shizuoka.
Tomoharu Sugiyama z miejscowej straży pożarnej powiedział, że około godziny 16:30 czasu miejscowego (8:30 w Polsce) otrzymano zgłoszenie z pobliskiej fabryki gumy, że "pięć lub sześć osób zostało ugodzonych nożem" i że użyto również "płynu w sprayu".
Nie wiadomo, jakiego rodzaju obrażenia odniosły ofiary i jak są one poważne, ale NHK podała, że wszyscy poszkodowani byli przytomni.
Sugiyama doprecyzował, że co najmniej sześć z 14 ofiar zostało przewiezionych do szpitala karetkami pogotowia.
Skala przestępczości w Japonii
Z informacji na stronie internetowej wynika, że fabryka w Mishima należy do Yokohama Rubber Company, która zajmuje się produkcją opon do samochodów ciężarowych i autobusów.
Agencja AFP zaznacza, że przestępstwa z użyciem przemocy są stosunkowo rzadkie w Japonii, która ma niski wskaźnik zabójstw i jedne z najsurowszych przepisów dotyczących broni palnej na świecie. W kraju mają jednak miejsce ataki z użyciem noża, a nawet strzelaniny, jak wtedy, gdy doszło do zamachu na byłego premiera Shinzo Abe w 2022 roku.
W październiku Japończyk został skazany na karę śmierci w związku ze strzelaniną i atakiem nożem w 2023 roku, w wyniku których zginęły cztery osoby, w tym dwóch policjantów.
Z kolei w maju 43-letni mężczyzna został oskarżony o usiłowanie zabójstwa w związku z atakiem nożem w stacji metra Toda-mae w Tokio.