W skrócie Stany Zjednoczone i Ekwador rozpoczęły wspólne operacje przeciwko kartelom narkotykowym, z głównym udziałem sił ekwadorskich.

Amerykańskie jednostki specjalne prowadzą szkolenia ekwadorskich komandosów, wspierając także planowanie, logistykę i wywiad.

Opublikowany przez USSOUTHCOM film pokazuje pierwszy z serii nalotów, przy czym cel tej misji oraz jej rezultat pozostały niejasne.

"3 marca siły zbrojne Ekwadoru i USA rozpoczęły operacje przeciwko uznanym organizacjom terrorystycznym w Ekwadorze" - przekazało w komunikacie na X Dowództwo Południowe USA (USSOUTHCOM).

Jak wyjaśniono, członkowie karteli "sieją terror, przemoc i korupcję wśród obywateli na całej półkuli. Operacje mają stanowić "dobitny przykład" zaangażowania partnerów USA z Ameryki Południowej w walkę z przemytnikami.

Stany Zjednoczone współpracują z Ekwadorem. Prowadzą szkolenia sił specjalnych

Amerykańskie dowództwo pochwaliło żołnierzy Ekwadoru za odwagę i determinację. Z ustaleń "The New York Times" wynika, że ekwadorscy komandosi są szkoleni do walki przez jednostki specjalne USA.

Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych mają mieć ograniczony udział w operacjach - przekazał "NYT" zaznajomiony ze sprawą urzędnik.

Informator dziennika nie sądzi, by Amerykanie brali udział w nalotach na kartele, ale z pewnością pomagają w ich planowaniu. USA prawdopodobnie odpowiadają także za wsparcie logistyczne i wywiadowcze.

Operacja USA w Ekwadorze. "Pierwszy z serii nalotów"

W 30-sekundowym filmie opublikowanym przez USSOUTHCOM widać śmigłowiec startujący nad nieokreślonym terytorium. Źródło "NYT" twierdzi, że na nagraniu zarejestrowano pierwszy z serii nalotów w Ekwadorze.

"W tym przypadku, w którym uczestniczyły głównie siły ekwadorskie - jak powiedział urzędnik - nie było jasne, jaki był cel misji ani czy zakończyła się sukcesem" - ustalił dziennik.

Interwencja USA w Ekwadorze. Biały Dom walczy z kartelami

Możliwość podjęcia wspólnych działań wojskowych przeciwko kartelom narkotykowym została zasygnalizowana podczas wrześniowej wizyty sekretarza stanu USA Marco Rubio w Ekwadorze.

Ameryka Południowa jest miejscem walki między przemytnikami, którzy wyprodukowane substancje psychoaktywne posyłają do Stanów Zjednoczonych. Ekwador służy jako główny szlak przemytu dla grup z Kolumbii i Peru.

Od początku września 2025 roku siły USA zabiły co najmniej 150 osób w 44 nalotach na statki na Karaibach i wschodnim Pacyfiku. Administracja Donalda Trumpa nie przedstawiła przekonujących dowodów na to, że osoby te faktycznie przewoziły narkotyki - przypomina "NYT".

Wspólną operacją wojskową w Ekwadorze Amerykanie ogłosili zaledwie kilka dni po zmasowanym ataku na Iran. W wyniku uderzenia zginął najwyższy przywódca państwa Ali Chamenei.

Źródło: "The New York Times"

