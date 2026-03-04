Atak USA w kolejnym państwie. Walczą z "plagą", pokazali nagranie
Stany Zjednoczone i Ekwador rozpoczęły wspólną operację wojskową wymierzoną w kartele narkotykowe - poinformowało Dowództwo Południowe USA. "Operacje te stanowią dobitny przykład zaangażowania partnerów z Ameryki Łacińskiej i Karaibów w walkę z plagą" - czytamy w komunikacie. W sieci pojawiło się nagranie z akcji w Ekwadorze.
W skrócie
- Stany Zjednoczone i Ekwador rozpoczęły wspólne operacje przeciwko kartelom narkotykowym, z głównym udziałem sił ekwadorskich.
- Amerykańskie jednostki specjalne prowadzą szkolenia ekwadorskich komandosów, wspierając także planowanie, logistykę i wywiad.
- Opublikowany przez USSOUTHCOM film pokazuje pierwszy z serii nalotów, przy czym cel tej misji oraz jej rezultat pozostały niejasne.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
"3 marca siły zbrojne Ekwadoru i USA rozpoczęły operacje przeciwko uznanym organizacjom terrorystycznym w Ekwadorze" - przekazało w komunikacie na X Dowództwo Południowe USA (USSOUTHCOM).
Jak wyjaśniono, członkowie karteli "sieją terror, przemoc i korupcję wśród obywateli na całej półkuli. Operacje mają stanowić "dobitny przykład" zaangażowania partnerów USA z Ameryki Południowej w walkę z przemytnikami.
Stany Zjednoczone współpracują z Ekwadorem. Prowadzą szkolenia sił specjalnych
Amerykańskie dowództwo pochwaliło żołnierzy Ekwadoru za odwagę i determinację. Z ustaleń "The New York Times" wynika, że ekwadorscy komandosi są szkoleni do walki przez jednostki specjalne USA.
Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych mają mieć ograniczony udział w operacjach - przekazał "NYT" zaznajomiony ze sprawą urzędnik.
Informator dziennika nie sądzi, by Amerykanie brali udział w nalotach na kartele, ale z pewnością pomagają w ich planowaniu. USA prawdopodobnie odpowiadają także za wsparcie logistyczne i wywiadowcze.
Operacja USA w Ekwadorze. "Pierwszy z serii nalotów"
W 30-sekundowym filmie opublikowanym przez USSOUTHCOM widać śmigłowiec startujący nad nieokreślonym terytorium. Źródło "NYT" twierdzi, że na nagraniu zarejestrowano pierwszy z serii nalotów w Ekwadorze.
"W tym przypadku, w którym uczestniczyły głównie siły ekwadorskie - jak powiedział urzędnik - nie było jasne, jaki był cel misji ani czy zakończyła się sukcesem" - ustalił dziennik.
Interwencja USA w Ekwadorze. Biały Dom walczy z kartelami
Możliwość podjęcia wspólnych działań wojskowych przeciwko kartelom narkotykowym została zasygnalizowana podczas wrześniowej wizyty sekretarza stanu USA Marco Rubio w Ekwadorze.
Ameryka Południowa jest miejscem walki między przemytnikami, którzy wyprodukowane substancje psychoaktywne posyłają do Stanów Zjednoczonych. Ekwador służy jako główny szlak przemytu dla grup z Kolumbii i Peru.
Od początku września 2025 roku siły USA zabiły co najmniej 150 osób w 44 nalotach na statki na Karaibach i wschodnim Pacyfiku. Administracja Donalda Trumpa nie przedstawiła przekonujących dowodów na to, że osoby te faktycznie przewoziły narkotyki - przypomina "NYT".
Wspólną operacją wojskową w Ekwadorze Amerykanie ogłosili zaledwie kilka dni po zmasowanym ataku na Iran. W wyniku uderzenia zginął najwyższy przywódca państwa Ali Chamenei.
Źródło: "The New York Times"