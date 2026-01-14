"Atak USA jest bliski". Nowe doniesienia ws. Iranu

Dawid Kryska

Aktualizacja

Amerykańska interwencja w Iranie może nastąpić w ciągu najbliższych 24 godzin - poinformowała w środę wieczorem agencja Reutera, powołując się na swoje źródła. Dowódca irańskiej gwardii rewolucyjnej zapowiedział tymczasem, że Teheran "zdecydowanie" odpowie na ewentualny atak USA lub Izraela.

Tłum ludzi zgromadzony wokół płonącego ognia na ulicy miejskiej nocą, na pierwszym planie widoczny samochód, a w tle ciemne sylwetki oraz dym unoszący się nad tłumem. Światło od ognia oświetla zgromadzonych uczestników.
Protesty antyrządowe w TeheranieMAHSA/Middle East ImagesAFP

- Wszystko wskazuje na to, że atak USA jest bliski, ale tak właśnie działa amerykański rząd, podtrzymuje stan napięcia. Nieprzewidywalność jest częścią tej strategii - powiedział Reutersowi wojskowy jednego z państw Zachodu.

Izraelski urzędnik uzupełnił, że wydaje się, iż prezydent USA Donald Trump już zdecydował o interwencji, chociaż jej czas i zakres pozostają niejasne.

Antyrządowe protesty w Iranie. Trump grozi interwencją

Amerykański przywódca groził w ostatnich dniach Iranowi interwencją w związku z brutalnie dławionymi antyrządowymi protestami w tym kraju i zapowiadanymi przez irańskie władze wyrokami śmierci dla demonstrantów.

    Dowódca irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) gen. Mohammad Pakpour ogłosił w środę, że jego formacja jest "w najwyższej gotowości do zdecydowanej odpowiedzi na błędną ocenę sytuacji przez wroga".

    Oskarżył też Trumpa i premiera Izraela Benjamina Netanjahu o to, że są "zabójcami irańskiej młodzieży".

    Rząd w Teheranie zwrócił się w środę do innych krajów Bliskiego Wschodu z apelem o podjęcie działań, które "powstrzymają Stany Zjednoczone przed atakiem na Iran". Irański reżim ostrzegł też, że w wypadku amerykańskiego ataku uderzy w bazy USA w regionie.

    Amerykanie wycofują swój personel z baz na Bliskim Wschodzie

    W środę Reuters poinformował, że USA wycofują część swojego personelu wojskowego z kluczowych baz na Bliskim Wschodzie, w tym z bazy lotniczej w Al Udeid w Katarze - największej amerykańskiej placówki w regionie.

      Później pojawiły się doniesienia, że z katarskiej bazy odwołano także część stacjonujących tam sił brytyjskich.

      Ze względu na wprowadzoną przez władzę w Teheranie blokadę internetu trudno uzyskać sprawdzone informacje dotyczące bieżących wydarzeń w Iranie.

      Według różnych szacunków mediów i organizacji pozarządowych podczas tłumienia protestów siły bezpieczeństwa zabiły od kilkuset do nawet 20 tys. osób.

      Bunt przeciwko reżimowi

      Demonstracje wybuchły 28 grudnia w reakcji na pogłębiający się kryzys gospodarczy i przekształciły w ogólnokrajowy bunt przeciwko teokratycznemu reżimowi.

        Według wielu ekspertów skala represji i brutalność reżimu wydają się przewyższać poprzednie fale antyrządowych wystąpień w Iranie.

        Na razie nic nie wskazuje jednak, by reżimowi groził upadek, a siły bezpieczeństwa wydają się wciąż kontrolować sytuację - zaznaczył Reuters, powołując się na ocenę zachodnich urzędników.

