W skrócie Pożar hali magazynowej w Pardubicach w Czechach mógł być związany z atakiem terrorystycznym, co potwierdził minister spraw wewnętrznych Lubomír Metnar.

Do podpalenia przyznała się grupa The Earthquake Faction, a zdarzenie miało być protestem wobec działań Izraela w Strefie Gazy.

Zniszczony zakład należał do czeskiej firmy LPP Holding, która współpracowała z izraelskim Elbit Systems nad produkcją dronów bojowych.

Pożar hali magazynowej położonej w Pardubicach w środkowej części Czech wybuchł w piątek rano. W jego wyniku zniszczony został cały magazyn, a ogień rozprzestrzenił się na znajdujący się w pobliżu budynek administracyjny. Nikt nie został ranny.

Bezpośrednio po zdarzeniu czeska policja informowała, że do pożaru mogło dojść w wyniku celowego podpalenia.

Czechy. Pożar hali w Pardubicach. To mógł być atak terrorystyczny

"Analizujemy wszystkie dostępne informacje. Istnieje prawdopodobieństwo, że pożar miał związek z atakiem terrorystycznym" - przekazał w serwisie X minister spraw wewnętrznych Czech Lubomír Metnar, dodając, że w związku z wydarzeniem zdecydował o zwołaniu sztabu kryzysowego.

Z kolei portal Aktualne.cz, powołując się na otrzymaną wiadomość mailową, przekazał, że do ataku przyznała się grupa The Earthquake Faction. Akt miał być protestem wobec działań Izraela w Strefie Gazy. Inne czeskie medium, strona Denik.cz, dotarła do opublikowanych w sieci nagrań, które mają przedstawiać moment podłożenia ognia.

Podpalony obiekt należy do czeskiej grupy zbrojeniowej LPP Holding, która pod koniec 2023 roku poinformowała o nawiązaniu współpracy z izraelskim Elbit Systems. Obie firmy miały wspólnie otworzyć w Czechach w ciągu dwóch lat dwa centra technologiczne, skupione na rozwoju i produkcji wojskowych dronów.

"Dziś wczesnym rankiem kluczowy izraelski ośrodek produkcji broni został podpalony przez podziemną grupę, aby położyć kres jego roli w trwającym ludobójstwie, które Izrael przeprowadza w Strefie Gazy" - czytamy w emailu opublikowanym przez dziennikarzy "Aktualne".

Źródła: Aktualne.cz, Denik.cz

