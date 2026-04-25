W skrócie Członkowie niemieckiego rządu oraz inne osoby ze świata polityki padli ofiarą ataku szpiegowskiego za pośrednictwem komunikatora Signal, o czym poinformowały media.

Za kampanią może stać podmiot państwowy, prawdopodobnie Rosja, a wśród ofiar znaleźli się m.in. Julia Kloeckner, Verena Hubig i Karin Prien. W sumie przejęto co najmniej 300 kont.

Podobne ataki wykryto również w Wielkiej Brytanii i Holandii, a hakerzy wykorzystywali wiadomości podszywające się pod wsparcie techniczne Signala.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

O ataku poinformował między innymi "Der Spiegel". Z jego ustaleń wynika, że za akcją może stać jakiś podmiot państwowy, prawdopodobnie Rosja.

Tygodnik, powołując się na ustalenia niemieckiego rządu, przekazał, że celem ataku było szerokie grono osób ze świata niemieckiej polityki.

Atakujący, wysłali wiadomości do członków parlamentu, rządu oraz do ośrodków analitycznych, dziennikarzy, pracowników służb wywiadowczych i personelu wojskowego. Ich celem była próba przejęcia kont na komunikatorze Signal.

Atak szpiegowski w Niemczech. Ofiarami członkowie rządu

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że atakujący byli w stanie odczytać historię rozmów na komunikatorze, a także pliki przesyłane za jego pośrednictwem. Ponadto uzyskali dostęp do danych kontaktowych, m.in. zapisanych w Signalu numerów telefonów.

Niemiecki rząd uważa, że nie można wykluczyć, iż dane te zostały faktycznie naruszone - pisze "Der Spiegel".

Źródła rządowe podały również, że wszystkie osoby, których konta zostały zaatakowane, poinformowano o zdarzeniu. Zainfekowane urządzenia zostały sprawdzone, a wyciek danych zatrzymany.

Wśród "ofiar" znaleźli się m.in. szefowa resortu budownictwa Verena Hubig, minister ds. rodziny Karin Prien oraz przewodnicząca Bundestagu Julia Kloeckner. W sumie przejęto co najmniej 300 kont należących do osób ze świata polityki. Na telefonie kanclerza Friedricha Merza nie wykryto niczego podejrzanego.

Oficjalnie niemiecki rząd nie wypowiedział się na temat konkretnych polityków, których dotknął atak.

Jak dotąd nic nie wskazuje także na to, że atakującym udało się uzyskać jakiekolwiek dalsze informacje poza przejętymi kontami Signal. Według niemieckich władz organom bezpieczeństwa udało się zawęzić grupę osób poszkodowanych. Nie można jednak wykluczyć, że zostaną odkryte kolejne przypadki ataków.

Niemcy. Atak hakerski na Signalu. Komunikator uważany był za "szczególnie bezpieczny"

"Der Spiegel" zaznaczył, że "podstępny aspekt obecnej fali ataków polega na tym, że ich celem jest Signal, czyli komunikator internetowy uważany za szczególnie bezpieczny". Korzysta z niego wiele wysoko postawionych osób i służy on do komunikacji na wysokich szczeblach. Tygodnik przypomina, że np. Komisja Europejska wielokrotnie, ze względów bezpieczeństwa, zalecała swoim pracownikom korzystanie z Signala zamiast WhatsAppa lub Telegrama.

"Niemiecki rząd nie widzi obecnie potrzeby zakazywania ani zaostrzania regulacji dotyczących korzystania z Signala. W rzeczywistości obecna fala ataków nie narusza bezpieczeństwa aplikacji - jak to często bywa, atakuje ona słaby punkt przed ekranem: użytkowników" - podkreślił "Der Spiegel".

Model działania hakerów na Signalu polega na wysłaniu przez nich wiadomości, w której prosi się o wprowadzenie kodu PIN, kliknięcie w link bądź zeskanowanie kodu QR. Najczęściej w takim przypadku nadawcą jest np. użytkownik "Signal Support", który podszywa się pod pomoc techniczną aplikacji.

Obecne ustalenia wskazują, że kampania hakerska trwa i dotyka również inne europejskie państwa. Podobne ataki wykryto także w Wielkiej Brytanii i Holandii. Holenderskie służby o przeprowadzenie kampanii hakerskiej obwiniły "rosyjskich aktorów państwowych".

Źródło: "Der Spiegel"

