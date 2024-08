Wojska USA we współdziałaniu z irackimi komandosami zaplanowały i dokonały ataku na zgrupowanie bojowników tzw. Państwa Islamskiego (IS) w Iraku. Jak poinformowało w sobotę Centralne Dowództwo Sił USA (CENTCOM) 15 bojowników i przywódców IS zginęło. Siedmiu żołnierzy USA zostało rannych. "Nie jest jasne dlaczego Amerykanie przyznali się do udziału w ataku dopiero po dwóch dniach" - zauważa Associated Press.