W skrócie 13-letni chłopiec został ciężko ranny w ataku rekina na plaży Shark Beach w Vaucluse koło Sydney.

Poszkodowanemu natychmiast udzielono pierwszej pomocy i przetransportowano go do szpitala. Znajduje się w stanie krytycznym.

Policja zaapelowała o unikanie kąpieli w okolicznych wodach po incydencie.

Do ataku doszło w niedzielę po południu na plaży Shark Beach w miejscowości Vaucluse na przedmieściach Sydney. O zdarzeniu zaalarmowani zostali policjanci, którzy natychmiast wyciągnęli ciężko rannego 13-latka z wody.

Chłopiec miał poważne rany nogi. Funkcjonariusze udzielili mu pierwszej pomocy na miejscu, a następnie ranny został przetransportowany do szpitala dziecięcego w Sydney. Jak przekazała policja w komunikacie, chłopiec znajduje się w stanie krytycznym.

"Obrażenia wskazują na atak ogromnego rekina" - poinformowały służby w komunikacie. "Zalecamy pływakom do unikania wchodzenia do wody w okolicy przez najbliższy czas" - zaapelowała policja.

W Australii każdego roku dochodzi do co najmniej kilku ataków rekinów na ludzi. Według danych od 1791 roku odnotowano co najmniej 1280 tego typu incydentów. Około 250 z nich skończyło się śmiercią zaatakowanej osoby.

Do ostatniego poważnego ataku doszło w listopadzie ubiegłego roku. Żarłacz tępogłowy zaatakował wtedy kobietę pływającą na jednej z plaż na północ od Sydney. W wyniku ataku kobieta zmarła. Z kolei dwa miesiące wcześniej żarłacz biały zabił w okolicach Sydney surfera.

Według naukowców ocieplanie się wód oceanicznych oraz przełowienia mogą prowadzić do tego, że liczba ataków rekinów na ludzi się zwiększy. W wodach Australii żyje wiele gatunków rekinów w tym m.in. żarłacz biały, żarłacz tępogłowy, rekin tygrysi czy rekin młot.

