W skrócie Pakistańska armia przeprowadziła naloty na 22 cele wojskowe w Afganistanie, w wyniku których zginęły 274 osoby.

Ofiary śmiertelne są zarówno po stronie afgańskiej, jak i pakistańskiej - zginąć miało 12 żołnierzy pakistańskich.

Talibowie i Turcja apelują o dialog, podczas gdy Pakistan określił działania jako 'otwartą wojnę' wobec talibskich władz w Afganistanie.

- Od czwartkowej nocy zginęło co najmniej 12 pakistańskich żołnierzy oraz 274 talibów i bojowników (afgańskich - red.) - przekazał rzecznik pakistańskiej armii Ashmed Sharif Chaudhry.

Poinformował też, że w nalotach uderzono w 22 afgańskie cele o charakterze wojskowym.

Nocny atak na Afganistan. Pakistan podsumowuje efekty uderzenia

Chaudhry przekazał, że zgodnie z poleceniem premiera Shehbaza Sharifa operacja jest kontynuowana. Pakistański minister obrony Khawaja Asif zadeklarował zaś "otwartą wojnę" wymierzoną przeciwko talibskim władzom w Afganistanie.

Wcześniej w piątek rzecznik afgańskich talibów Zabihullah Mujahid powiedział dziennikarzom, że Afganistan chce rozwiązać konflikt z Pakistanem poprzez dialog. Do podjęcia negocjacji pomiędzy krajami apeluje również Turcja.

Atak Pakistanu przeprowadzony został początkowo w Kabulu, prowincji Paktia oraz Kandaharze, gdzie stacjonować mają przywódcy talibów. Uderzenia miały być wymierzone w biura i placówki wojskowe. Następnie zaatakowano też obiekty w Paktji, Paktice, Choście i Laghmanie.

Napięcie na linii Pakistan-Afganistan sięgnęło zenitu

Atak na Afganistan miał być odwetem za działania przeprowadzone przez tamtejszą armię w czwartek. Kabul informował wówczas o przeprowadzeniu "operacji ofensywnych na dużą skalę" oraz o zajęciu kilku posterunków wojska pakistańskiego.

Ten ruch miał być z kolei odpowiedzią na ataki przeprowadzone kilka dni wcześniej przez Pakistan, w wyniku których zginęło co najmniej 13 cywilów.

Władze Pakistanu ogłosiły, że wojsko odpowiedziało na "nieuzasadniony ogień" ze strony Afganistanu. Potwierdziły, że doszło do starć, ale zaprzeczyły, że siły afgańskie zajęły pakistańskie posterunki.

Źródła: Reuters, PAP

