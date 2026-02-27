Atak Pakistanu na Afganistan. Nie żyje ponad 270 osób. Wydano oświadczenie

Paweł Sekmistrz

Oprac.: Paweł Sekmistrz

Rzecznik armii Pakistanu poinformował, że w nalotach na Afganistan uderzono w 22 tamtejsze cele wojskowe, przyczyniając się do śmierci 274 osób. Ofiary śmiertelne są również po stronie pakistańskiej. Do ataku doszło w nocy z czwartku na piątek.

Ceremonia pogrzebowa z udziałem wojskowych oraz cywilów, ciała spowite flagą narodową, grupa ludzi w skupieniu uczestniczy w ostatnim pożegnaniu.
Co najmniej 274 osoby zginęły w wyniku nocnego ataku Pakistanu na AfganistanBASIT SHAHAFP

W skrócie

  • Pakistańska armia przeprowadziła naloty na 22 cele wojskowe w Afganistanie, w wyniku których zginęły 274 osoby.
  • Ofiary śmiertelne są zarówno po stronie afgańskiej, jak i pakistańskiej - zginąć miało 12 żołnierzy pakistańskich.
  • Talibowie i Turcja apelują o dialog, podczas gdy Pakistan określił działania jako 'otwartą wojnę' wobec talibskich władz w Afganistanie.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Od czwartkowej nocy zginęło co najmniej 12 pakistańskich żołnierzy oraz 274 talibów i bojowników (afgańskich - red.) - przekazał rzecznik pakistańskiej armii Ashmed Sharif Chaudhry.

Poinformował też, że w nalotach uderzono w 22 afgańskie cele o charakterze wojskowym.

Nocny atak na Afganistan. Pakistan podsumowuje efekty uderzenia

Chaudhry przekazał, że zgodnie z poleceniem premiera Shehbaza Sharifa operacja jest kontynuowana. Pakistański minister obrony Khawaja Asif zadeklarował zaś "otwartą wojnę" wymierzoną przeciwko talibskim władzom w Afganistanie.

Wcześniej w piątek rzecznik afgańskich talibów Zabihullah Mujahid powiedział dziennikarzom, że Afganistan chce rozwiązać konflikt z Pakistanem poprzez dialog. Do podjęcia negocjacji pomiędzy krajami apeluje również Turcja.

Zobacz również:

Talibowie na punkcie kontrolnym w Kabulu w Afganistanie
Świat

"Nasza cierpliwość się skończyła". Seria uderzeń w Afganistanie

Dawid Kryska
Dawid Kryska

    Atak Pakistanu przeprowadzony został początkowo w Kabulu, prowincji Paktia oraz Kandaharze, gdzie stacjonować mają przywódcy talibów. Uderzenia miały być wymierzone w biura i placówki wojskowe. Następnie zaatakowano też obiekty w Paktji, Paktice, Choście i Laghmanie.

    Napięcie na linii Pakistan-Afganistan sięgnęło zenitu

    Atak na Afganistan miał być odwetem za działania przeprowadzone przez tamtejszą armię w czwartek. Kabul informował wówczas o przeprowadzeniu "operacji ofensywnych na dużą skalę" oraz o zajęciu kilku posterunków wojska pakistańskiego.

    Ten ruch miał być z kolei odpowiedzią na ataki przeprowadzone kilka dni wcześniej przez Pakistan, w wyniku których zginęło co najmniej 13 cywilów.

    Władze Pakistanu ogłosiły, że wojsko odpowiedziało na "nieuzasadniony ogień" ze strony Afganistanu. Potwierdziły, że doszło do starć, ale zaprzeczyły, że siły afgańskie zajęły pakistańskie posterunki.

    Źródła: Reuters, PAP

    Zobacz również:

    Pakistan. Władze aresztowały cztery osoby powiązane z piątkowym zamachem
    Świat

    Zamach w stolicy Pakistanu. Władze aresztowały podejrzanych

    Marcin Boniecki
    Marcin Boniecki
    Biejat w "Gościu Wydarzeń" o Wiplerze: Może nie powinien być posłemPolsat News

    Najnowsze