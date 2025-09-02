Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek w jednym z hoteli w Marsylii. Portal dziennika "Le Figaro" podał, że obywatel Tunezji wywołał awanturę z pracownikami obiektu.

Mężczyzna miał od dłuższego czasu nie płacić za pobyt, co skłoniło obsługę do interwencji.

Tunezyjczyk nie chciał opuścić zajmowanego pokoju. Zrobił się agresywny i zaatakował kilka osób nożem.

Atak nożownika we Francji. Cztery osoby ranne, sprawca nie żyje

Prokuratura przekazała, że mężczyzna ranił pięć osób - jedna z nich ma znajdować się w stanie krytycznym. Poszkodowany został m.in. kierownik hotelu i jeden z gości, który najprawdopodobniej był przypadkowym świadkiem zajścia.

Wcześniejsze doniesienia francuskich mediów mówiły o czterech osobach poszkodowanych.

Sprawca miał następnie wybiec na ulicę z "dwoma rzeźnickimi nożami" i recytować fragmenty Koranu. Tam został otoczony pod restauracją typu fast-food przez policjantów.

Funkcjonariusze początkowo użyli wobec mężczyzny paralizatora, a gdy ten próbował ich zaatakować, oddano w jego kierunku kilka strzałów z broni palnej. Napastnik wcześniej zignorował ich wezwania do poddania się.

"Le Figaro" i agencja AFP podają, że Tunezyjczyk nie żyje. Zmarł z powodu odniesionych ran.

Atak nożownika we Francji. Napastnik był znany służbom

Z ustaleń służb wynika, że mężczyzna był wcześniej notowany.

Napastnik miał m.in. nałożony nadzór sądowy i był też objęty zakazem noszenia broni. Przebywał on we Francji legalnie.

Lokalna policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia i stara się ustalić motywy sprawcy. Do Marsylii we wtorek wieczorem przyjedzie minister spraw wewnętrznych Bruno Retailleau, który spotka się z funkcjonariuszami na terenie lokalnej komendy policji.

Źródło: Le Figaro, AFP, France 24

