W skrócie Na stacji Penn Station w Nowym Jorku doszło do ataku nożownika, w wyniku którego rannych zostało pięć osób.

Jedna z osób doznała poważnych obrażeń, cztery pozostałe zostały ranne w stopniu średnim lub lekkim.

Atak miał miejsce w przeddzień trzeciego meczu finałów NBA, na którym ma pojawić się prezydent Donald Trump.

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Nowojorska straż pożarna poinformowała, że zgłoszenie o kilku osobach zaatakowanych nożem wpłynęło około godz. 19 czasu lokalnego (godz. 1 w nocy w Polsce).

W wyniku ataku rannych zostało pięć osób, w tym jedna poważnie. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Penn Station to jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych Nowego Jorku. Stacja znajduje się bezpośrednio pod Madison Square Garden, gdzie w poniedziałek i środę New York Knicks zmierzą się z San Antonio Spurs w trzecim i czwartym meczu finałów NBA. Na pierwszym z tych spotkań ma pojawić się Donald Trump.

USA. Atak nożownika na Penn Station w Nowym Jorku

Podejrzany został zatrzymany. Jak ustaliła telewizja CNN, mężczyzna może być osobą w kryzysie bezdomności. Z kolei źródła "New York Post" podają, że on również został ranny podczas zdarzenia.

Brandon Norwood, jeden z rozmówców nowojorskiej gazety, czekał na pociąg do domu, gdy zobaczył, jak napastnik atakuje nożem jedną z osób na peronie. Jak relacjonował, chwilę później na stacji wybuchła panika.

- Widziałem, jak dźgnął jedną osobę. Kiedy ofiara zaczęła krzyczeć, wszyscy rzucili się do ucieczki. Ktoś upadł, więc pomogłem mu wstać, żeby nie został kolejną ofiarą albo żeby nie został stratowany - powiedział Norwood. - Wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Zostanie to ze mną na zawsze - dodał.

Pracownik Penn Station, który chciał zachować anonimowość, przekazał "NYP", że otrzymał polecenie zamknięcia części stacji. Gdy dotarł na miejsce, zobaczył dwóch rannych mężczyzn i podłogę pokrytą krwią. - Było naprawdę dużo krwi. Mnóstwo krwi na podłodze - powiedział.

Wzmożone środki bezpieczeństwa przed finałami NBA

Atak nastąpił w czasie wzmożonych działań służb bezpieczeństwa wokół Madison Square Garden, gdzie po raz pierwszy od 1999 roku odbywają się mecze Finałów NBA.

Władze federalne przygotowywały też szczegółowy plan zabezpieczenia poniedziałkowego meczu finałów NBA w związku z oczekiwaną obecnością Donalda Trumpa.

Penn Station to jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych Nowego Jorku. Ze stacji korzystają pasażerowie metra, pociągów podmiejskich kursujących m.in. do New Jersey i na Long Island, a także pociągów dalekobieżnych Amtrak.

"Myślami jestem ze wszystkimi rannymi, ich bliskimi oraz osobami wstrząśniętymi tą niedopuszczalną przemocą. Życzę wszystkim poszkodowanym pełnego i szybkiego powrotu do zdrowia" - oświadczył burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani.

Źródła: CNN, New York Post





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