Niemieckie służby przekazały szczegóły zabójstwa, do którego doszło w środę wieczorem przy ulicy Hochstraße w Krefeld w Nadrenii Północnej-Westfalii . Jak ustalono, ofiarą jest 41-letnia Magda, obywatelka Polski .

Zdarzenie miało miejsce ok. 19:20 w pomieszczeniu socjalnym sklepu odzieżowego New Yorker, w którym pracowała zarówno kobieta jak i podejrzany. 41-latka była jego przełożoną.

Jeden z kolegów zmarłej, który pracował w sklepie, przyznał w rozmowie z niemieckimi mediami, że podejrzewa, że atak miał charakter rabunkowy. - Przed godziną 20:00 nie obsługujemy już klientów i liczymy pieniądze z kas. Wszystkie idą na górę, do biura, do sejfu. Po prostu to wykorzystał - mówił w rozmowie z RTL.