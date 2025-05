Do ataku nożownika na dworcu głównym w Hamburgu miało dojść w piątek po godzinie 18 w okolicach peronów 13 i 14. Niemieckie media początkowo podawały, że rannych zostało osiem osób. Liczba ta jednak wzrosła do 12 osób .

Dworzec został częściowo ewakuowany, niektóre perony zostały zamknięte. Pociągi notują bardzo duże opóźnienia. Dworzec w Hamburgu jest jednym z największych w Niemczech. Średnio dziennie korzysta z niego ok. 550 tys. osób.

"Aresztowana osoba to 39-letnia kobieta. Na podstawie tego, co wiemy do tej pory, zakładamy, że działała sama. Śledztwo w tej sprawie jest w toku" - napisano na X.