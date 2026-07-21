W skrócie Na Akropolu miejscowy mężczyzna zaatakował parę turystów nożem, raniąc kobietę w udo i mężczyznę w nadgarstek.

Ofiary nie doznały poważnych obrażeń, zostały przetransportowane do szpitala, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Policja zatrzymała 60-letniego sprawcę, który według doniesień ma problemy ze zdrowiem psychicznym i był wcześniej notowany.

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Do ataku doszło około 08.00 na Akropolu, w sąsiedztwie stanowisk archeologicznych. 60-letni mężczyzna zaatakował parę turystów pochodzenia greckiego i amerykańskiego - 78-letnią kobietę i 73-letnie mężczyznę - podał ateński dziennik "Ta Nea".

Napastnik to osoba miejscowa, według wstępnych ustaleń cierpi na problemy psychiczne - podały lokalne media.

Atak nożownika na Akropolu, rannych dwoje turystów

Najpierw ofiarą ataku padła kobieta, która została ugodzona nożem w udo. Groźniejsze obrażenia otrzymał próbujący bronić towarzyszki 73-latek, który został zraniony w nadgarstek. Służby zawiadomili świadkowie, wśród których byli liczni turyści.

- Usłyszeliśmy tylko krzyki ludzi i uciekający tłum, więc oczywiście się schowaliśmy - powiedziała agencji Reutera turystka z RPA.

Atak na turystów w Atenach. Do szpitala trafili 78-latka i 73-letni mężczyzna

Ofiary ataku do szpitala odwiozła karetka. Wiadomo, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, a obrażenia nie są poważne.

- Ofiarom nie grozi niebezpieczeństwo i otrzymują opiekę medyczną. Nie podjęto jeszcze decyzji, czy będą wymagać hospitalizacji - przekazał "Ta Nea" Michalis Giannakos, przedstawiciel personelu medycznego.

Policja zatrzymała sprawcę ataku. Według ustaleń dziennika "Naftemporiki" napastnik nie ma miejsca zameldowania, w przeszłości był notowany za posiadanie noża i słowne ataki na innych.

Źródło: "Ta Nea", "Naftemporiki", Reuters





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