Atak nożownika na Akropolu. Dwoje turystów zostało rannych

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

Na Akropolu doszło do ataku na turystów - podały lokalne media. Kobieta w wieku 78 lat została dźgnięta w udo, a 73-letni mężczyzna, który ją ochraniał, został zraniony w nadgarstek, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja zatrzymała sprawcę.

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Akropol w Atenach
Atak nożownika na Akropolu, rannych zostało dwoje turystów (zdj. ilustracyjne)BOUILLAND STEPHANE / HEMIS.FRAFP

W skrócie

  • Na Akropolu miejscowy mężczyzna zaatakował parę turystów nożem, raniąc kobietę w udo i mężczyznę w nadgarstek.
  • Ofiary nie doznały poważnych obrażeń, zostały przetransportowane do szpitala, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
  • Policja zatrzymała 60-letniego sprawcę, który według doniesień ma problemy ze zdrowiem psychicznym i był wcześniej notowany.
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Do ataku doszło około 08.00 na Akropolu, w sąsiedztwie stanowisk archeologicznych. 60-letni mężczyzna zaatakował parę turystów pochodzenia greckiego i amerykańskiego - 78-letnią kobietę i 73-letnie mężczyznę - podał ateński dziennik "Ta Nea".

Napastnik to osoba miejscowa, według wstępnych ustaleń cierpi na problemy psychiczne - podały lokalne media.

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Atak nożownika na Akropolu, rannych dwoje turystów

Najpierw ofiarą ataku padła kobieta, która została ugodzona nożem w udo. Groźniejsze obrażenia otrzymał próbujący bronić towarzyszki 73-latek, który został zraniony w nadgarstek. Służby zawiadomili świadkowie, wśród których byli liczni turyści.

- Usłyszeliśmy tylko krzyki ludzi i uciekający tłum, więc oczywiście się schowaliśmy - powiedziała agencji Reutera turystka z RPA.

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Ofiary ataku do szpitala odwiozła karetka. Wiadomo, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, a obrażenia nie są poważne.

- Ofiarom nie grozi niebezpieczeństwo i otrzymują opiekę medyczną. Nie podjęto jeszcze decyzji, czy będą wymagać hospitalizacji - przekazał "Ta Nea" Michalis Giannakos, przedstawiciel personelu medycznego.

Policja zatrzymała sprawcę ataku. Według ustaleń dziennika "Naftemporiki" napastnik nie ma miejsca zameldowania, w przeszłości był notowany za posiadanie noża i słowne ataki na innych.

Źródło: "Ta Nea", "Naftemporiki", Reuters

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