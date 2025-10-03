W skrócie Mężczyzna zaatakował nożem dwóch żołnierzy podczas próby rekrutacji do wojska w Krzywym Rogu.

Jeden z rannych żołnierzy jest w stanie krytycznym, sprawca został zatrzymany przez policję.

To kolejny taki atak na żołnierzy rekrutujących w Ukrainie w ostatnich miesiącach.

Do zdarzenia doszło w czwartek rano w dzielnicy w Krzywym Rogu w centralnej Ukrainie. Według informacji przekazanych przez policję mężczyzna zaatakował wojskowych na jednej z ulic miasta, gdy ci chcieli sprawdzić jego dokumenty w celu potencjalnej rekrutacji do wojska.

"Podczas rozmowy między mężczyzną a żołnierzami doszło do konfliktu, w trakcie którego sprawca wyciągnął z kieszeni nóż i zadał nim ciosy 53-letniemu i 36-letniemu żołnierzom. Następnie podejrzany uciekł" - poinformowała policja.

Żołnierze z ranami kłutymi zostali przewiezieni do szpitala. Jeden z nich jest w stanie krytycznym. Policjanci zidentyfikowali, a następnie namierzyli podejrzanego o dokonanie ataku. Mężczyzna został zatrzymany, wszczęto przeciwko niemu śledztwo.

Ukraina. Atak nożownika na żołnierzy. To już kolejny w tym roku

Czwartkowy atak nie jest pierwszym, do jakiego dochodzi w ostatnich miesiącach w Ukrainie. Wcześniej podobne zdarzenie odnotowano również w mieście Zmijiw w obwodzie charkowskim. Mężczyzna ranił nożem w ręce żołnierza rekrutującego do wojska oraz pracownika centrum wsparcia.

Z kolei w czerwcu mężczyzna napadł na żołnierza w Kijowie. W tym przypadku napaść miała charakter rabunkowy - napastnik podszedł do rozmawiającego przez telefon wojskowego, przewrócił go na ziemię, a następnie grożąc nożem zmusił do oddania telefonu. Mężczyznę chwilę później namierzyła i zatrzymała policja.

