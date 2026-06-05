Atak na turecki kuter w pobliżu Krymu. Jedna osoba nie żyje
Zaatakowano turecki kuter rybacki na Morzu Czarnym, u wybrzeży Półwyspu Krymskiego. Jak poinformowała turecka straż przybrzeżna, pobliska jednostka ewakuowała pięciu rannych rybaków. Jeden z nich nie przeżył.
W skrócie
- Turecki kuter rybacki został zaatakowany na Morzu Czarnym w pobliżu Półwyspu Krymskiego. Zginęła jedna osoba.
- Załoga kutra została ewakuowana przez pobliską jednostkę Burak Kaya, a czterech rannych przetransportowano do portu Inebolu.
- Nie podano informacji o sprawcy ataku ani szczegółowych okolicznościach zajścia.
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Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Turcji i tureckie Dowództwo Straży Przybrzeżnej poinformowały, że doszło do ataku na kuter rybacki Duru 67, który poruszał się na zachód od okupowanego przez Rosję Krymu, w rejonie Sewastopola. Jednostka zatonęła na skutek uszkodzenia.
Atak na turecki kuter. Jednostka trafiona w pobliżu Krymu
Członków załogi zdołał przechwycić inny kuter - Burak Kaya - znajdujący się w pobliżu, jednak z powodu obrażeń jeden z uratowanych rybaków zmarł jeszcze w trakcie transportu.
Pozostałych czterech rybaków zostało bezpiecznie przetransportowanych w kierunku portu Inebolu, skąd po otrzymaniu zgłoszenia wyruszył 19-osobowy oddział ratunkowy, składający się m.in. z czterech lekarzy.
Po niespełna siedmiu godzinach załogi obu jednostek spotkały się w tureckim rejonie poszukiwań, 115 mil morskich od portu.
Rybak zginął w rejonie Sewastopola. Sprawca ataku nieujawniony
"Ciało zmarłego rybaka oraz ranni zostali przejęci przez straż przybrzeżną, otrzymali pomoc medyczną i zostali zabrani do portu w Inebolu" - przekazano w komunikacie dowództwa tureckiej straży przybrzeżnej.
Służby nie wskazały okoliczności zdarzenia ani podmiotów odpowiedzialnych za atak.
Źródła: Turkiye Today, Daily Sabah