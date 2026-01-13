Atak na tankowce na Morzu Czarnym. Pierwsze doniesienia mediów

W skrócie Dwa greckie tankowce zostały zaatakowane przez drony w pobliżu terminala przeładunkowego Konsorcjum Rurociągów Kaspijskich na Morzu Czarnym.

Ataki na statki w regionie Morza Czarnego powtarzają się, a według doniesień poszkodowane są zarówno załogi, jak i ładunki.

Rosja jest oskarżana o celowe ataki na cywilne statki handlowe, co zagraża bezpieczeństwu morskiemu i handlowi międzynarodowemu.

O zdarzeniu jako pierwsza poinformowała agencja Bloomberg. Z jej relacji wynikało, że w pobliżu terminala przeładunkowego Konsorcjum Rurociągów Kaspijskich (CPC) na Morzu Czarnym zaatakowano dwa tankowce.

Po czasie Reuters dodał, że w sumie zaatakowano cztery jednostki.

Morze Czarne. Drony zaatakowały dwa tankowce

Z informacji, które udało się uzyskać agencji, wynika, że pierwsze dwa tankowce oczekiwały na załadunek.

Pierwsza z jednostek - Delta Harmony, zarządzana przez greckie tankowce Delta - miała ładować ropę od spółki Tengizchevroil. Matilda jest natomiast zarządzana przez greckie przedsiębiorstwo Thenamaris.

Ponadto w pobliżu terminala CPC uderzono także w dwa inne tankowce - Freud i Delta Supreme.

Reuters dodał, że do zdarzenia doszło w wyniku ataku dronów. W jego trakcie uderzono również w dwie cysterny.

Wojna w Ukrainie. Seria ataków dronów w rejonie Morza Czarnego

Przypomnijmy, że w poniedziałek również doszło do ataku w rejonie Morza Czarnego. Jak informował wówczas wicepremier Ukrainy Ołeksij Kułeba, Rosja zaatakowała dwa zagraniczne statki cywilne w porcie w Czarnomorsku. W wyniku ataku ranna została jedna osoba.

"Wrogi bezzałogowy statek powietrzny uderzył w tankowiec płynący pod banderą Panamy, który oczekiwał na wejście do portu w celu załadunku oleju roślinnego. Niestety, jeden członek załogi został ranny" - pisał wówczas Kułeba na platformie Telegram.

Ukraiński polityk dodał, że ranny otrzymał niezbędną pomoc. "Na miejscu są służby ratownictwa morskiego, a pożar na pokładzie jest gaszony" - przekazał.

Kułeba informował również, że ofiarą rosyjskiego ataku w podobnym czasie padł statek pływający pod banderą San Marino, który w momencie uderzenia wypływał z portu z ładunkiem kukurydzy.

W przypadku drugiej jednostki nikt nie został ranny, a jednostka mogła kontynuować swoją podróż.

Rosja uderzyła pobliżu Odessy. Zginęła jedna osoba

"To kolejny dowód na to, że Rosja celowo atakuje statki cywilne, uderzając w handel międzynarodowy i bezpieczeństwo morskie" - podkreślał wicepremier Ukrainy.

Kilka dni wcześniej ukraińskie władze informowały również o podobnym ataku, którego celem w pobliżu portu w Odessie padły dwie inne zagraniczne jednostki. Jedna z nich płynęła pod banderą Saint Kitts i Nevis, druga - Komorów.

W przypadku ataku na pierwszy z nich, transportujący zboże, nie było ofiar śmiertelnych. W wyniku uderzenia na drugi, przewożący soję, zginął jeden z członków załogi, obywatel Syrii.

Źródła: Bloomberg, Reuters

