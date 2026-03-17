W skrócie W wyniku nalotu zniszczono znaczną część szpitala w Kabulu, zginęło około 400 osób, a 250 zostało rannych.

Rzecznik afgańskiego rządu oskarżył Pakistan o atak na szpital, natomiast rzecznik premiera Pakistanu stanowczo zaprzeczył tym oskarżeniom.

Pakistan oskarża rząd w Kabulu o ukrywanie bojowników przeprowadzających ataki na Pakistan, a ONZ potępiła wszelką działalność terrorystyczną i przedłużyła misję UNAMA o trzy miesiące.

Zastępca rzecznika rządu Afganistanu Hamdullah Fitrat poinformował w poście na platformie X, że nalot, do którego doszło w poniedziałek wieczorem, zniszczył znaczną część szpitala w Kabulu.

Fitrat dodał, że liczba ofiar śmiertelnych wynosi obecnie 400, a kolejnych 250 osób zostało rannych. Zastępca rzecznika rządu przekazał w nocy, że ekipy ratownicze próbowały ugasić pożar budynku i wydobyć ciała ofiar.

Konflikt między Afganistanem a Pakistanem. Doszło do ataku na szpital

"Pakistański reżim wojskowy po raz kolejny naruszył przestrzeń powietrzną Afganistanu i zaatakował szpital dla osób uzależnionych w Kabulu, co spowodowało śmierć i obrażenia u osób poddawanych leczeniu" - oświadczył wcześniej rzecznik rządu talibów Zabihullah Mudżahid na platformie X.

Do domniemanego ataku doszło kilka godzin po tym, jak afgańscy urzędnicy poinformowali, że obie strony wymieniły ogień wzdłuż wspólnej granicy, zabijając cztery osoby w Afganistanie.

Rzecznik premiera Pakistanu Mosharraf Zaidi odrzucił te oskarżenia, twierdząc, że żaden szpital w Kabulu nie został zaatakowany przez siły Islamabadu.

Wcześniej w poniedziałek Rada Bezpieczeństwa ONZ wezwała talibów do natychmiastowego zintensyfikowania działań w zakresie walki z terroryzmem.

Pakistan oskarża Afganistan o ukrywanie bojowników

Pakistan oskarża bowiem rząd w Kabulu o ukrywanie bojowników przeprowadzających ataki na Pakistan z ich terytorium. Talibowie zaprzeczyli wspieraniu takich grup.

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ potępiła "w najostrzejszych słowach wszelką działalność terrorystyczną, w tym ataki terrorystyczne". Dodatkowo przedłużyła misję ONZ w Afganistanie, UNAMA, o trzy miesiące.

Walki pomiędzy Afganistanem i Pakistanem rozpoczęły się pod koniec lutego, po tym jak Afganistan rozpoczął ataki transgraniczne w odpowiedzi na pakistańskie naloty, w których - jak twierdzi Kabul - zginęli cywile.

Minister informacji Pakistanu Attaullah Tarar poinformował w niedzielę, że wojsko zabiło 684 afgańskich talibów. Władze Afganistanu odrzuciły te dane, twierdząc, że liczba ofiar jest znacznie niższa. Ponadto ministerstwo obrony i inni urzędnicy poinformowali, że w Afganistanie zginęło ponad 100 pakistańskich bojowników.

Motyka w "Gościu Wydarzeń" o decyzji rządu w sprawie cen paliw: W ciągu kilkunastu dni Polsat News