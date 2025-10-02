W skrócie W Manchesterze doszło do ataku na synagogę, sprawcą był 35-letni Brytyjczyk syryjskiego pochodzenia, zginęły trzy osoby, w tym napastnik.

Policja zatrzymała dwóch mężczyzn i kobietę podejrzanych o udział i podżeganie do zamachu terrorystycznego.

Atak nastąpił podczas Jom Kipur, święta żydowskiego. Zareagował m.in. brytyjski premier Keir Starmer.

Brytyjska policja poinformowała w czwartek późnym wieczorem, że sprawcą ataku na synagogę w Manchesterze był 35-letni Dżihad al-Shamie, obywatel brytyjski pochodzenia syryjskiego.

Policja oświadczyła, że nazwisko napastnika nie znajdowało się na liście programu Prevent, wspierającego zwalczanie terroryzmu w Wielkiej Brytanii.

Wielka Brytania: Atak na synagogę w Manchesterze. Zatrzymano trzy osoby

Policja otrzymała w czwartek rano zgłoszenie o samochodzie, który kierował się w stronę przechodniów przed synagogą Heaton Park Hebrew Congregation w dzielnicy Crumpsall, w północnej części miasta. Na miejscu funkcjonariusze potwierdzili, że auto wjechało w ludzi zgromadzonych przed świątynią. Okazało się też, że jeden mężczyzna został ugodzony nożem.

W wyniku ataku trzy osoby nie żyją, w tym napastnik, który został postrzelony przez policjanta. Trzech mężczyzn zostało rannych, w tym jeden odniósł ranę kłutą, drugi został potrącony przez samochód, a trzeci zgłosił się do szpitala z obrażeniami, które mogły powstać w momencie próby zatrzymania napastnika przez funkcjonariuszy.

Policja poinformowała, że obecnie pracuje nad formalną identyfikacją ofiar i ustaleniem motywów ataku. Do tej pory służby w związku z atakiem zatrzymały dwóch mężczyzn po trzydziestce i kobietę po sześćdziesiątce. Wszyscy troje są podejrzani o dokonanie, przygotowanie i podżeganie do aktów terrorystycznych.

"Obawialiśmy się tego ataku". Reakcje po wydarzeniach w Manchesterze

Dwie największe organizacje społeczności żydowskiej w Wielkiej Brytanii wydały wspólny komunikat. Zarząd brytyjskich Żydów i Rada przywództwa żydowskiego oświadczyły, że są "zdruzgotane" stratą dwóch członków swojej społeczności, do której doszło podczas zamachu w Manchesterze. "W czasach rosnącego antysemityzmu w Wielkiej Brytanii obawialiśmy się tego ataku" - stwierdzili przedstawiciele organizacji.

Według informacji stacji BBC oraz Sky News premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer udał się wieczorem do jednej z londyńskich synagog wraz z żoną, która jest Żydówką.

Stało się to tuż po tym, jak szef rządu wystosował oświadczenie, w którym potępił "ohydny" atak na synagogę. Polityk stwierdził, że nie jest to nowa nienawiść, lecz coś, co "odradza się po raz kolejny" i co Wielka Brytania musi "pokonać po raz kolejny".

Szef rządu skierował także wiadomość bezpośrednio do brytyjskich Żydów zapowiadając, że "zrobi wszystko, co w jego mocy, aby zagwarantować im bezpieczeństwo, na jakie zasługują".

Zwiększenie ochrony w Wielkiej Brytanii. Policyjne statystyki

Według danych ministerstwa spraw wewnętrznych (Home Office) liczba przestępstw motywowanych nienawiścią wobec Żydów w Anglii i Walii wzrosła dwukrotnie w ciągu ostatniego roku.

Policja odnotowała 3282 takie przestępstwa w okresie od marca 2023 do marca 2024 r., w porównaniu z 1543 przestępstwami odnotowanymi w analogicznym okresie między rokiem 2022 a 2023. Resort podał, że przestępstwa przeciwko Żydom stanowiły jedną trzecią wszystkich przestępstw z nienawiści religijnej odnotowanych przez policję.

Według statystyk rządowych, choć w ostatnim roku odnotowano więcej przestępstw z nienawiści skierowanych przeciwko muzułmanom, to częściej ofiarami padali Żydzi.

Na 10 tys. osób w populacji odnotowano 121 przestępstw na tle nienawiści religijnej skierowanych przeciwko Żydom - to najwyższy wskaźnik spośród wszystkich grup religijnych - oraz 10 przestępstw na 10 tys. przeciwko muzułmanom.

Brytyjskie ministerstwo podało, że liczba przestępstw na tle religijnym skierowanych przeciwko Żydom, jak i muzułmanom, wzrosły od października 2023 r., kiedy to rozpoczął się konflikt Izraela z Hamasem w Strefie Gazy.

Do ataku w Manchesterze doszło w Jom Kipur - najświętszym dniu w żydowskim kalendarzu religijnym. W tym dniu duża liczba Żydów uczęszcza do synagog oraz pości. Atak nastąpił w momencie, gdy w synagodze trwało poranne nabożeństwo modlitewne.

W związku z zamachem w Manchesterze brytyjski rząd podjął decyzje o zwiększeniu ochrony synagog w całej Wielkiej Brytanii.

