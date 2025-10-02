Jak przekazał serwis BBC News, policja została wezwana do Heaton Park Synagogue o godz. 9:31 (10:31 czasu polskiego) przez świadka, który przekazał, że widział, jak samochód jechał w kierunku przechodniów oraz że jedna osoba została zaatakowana nożem.

"Funkcjonariusze policji z Greater Manchester oddali strzały o godzinie 9:38 (10:38 czasu polskiego). Jeden mężczyzna został postrzelony, prawdopodobnie sprawca" - podano w komunikacie policji, cytowanym przez BBC.

Manchaster. Atak w pobliżu synagogi, są ranni

"Ratownicy medyczni przybyli na miejsce zdarzenia o godzinie 9:41 i udzielają pomocy rannym" - dodano. Jednym z nich jest ochroniarz.

Burmistrz Manchesteru Andy Burnham poradził mieszkańcom, aby nie zbliżali się do miejsca zdarzenia i unikali tej okolicy. Jednocześnie zapewnił, że nie ma już bezpośredniego zagrożenia.

Atak na synagogę w Manchesterze. Brytyjski rząd zwołuje sztab kryzysowy

Do incydentu doszło w Jom Kipur (pol. Dzień Pojednania) - jedno z najważniejszych świąt żydowskie. W tym dniu wielu Żydów uczęszcza do synagog i pości.

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer wydał komunikat: "Jestem zbulwersowany atakiem na synagogę w Crumpsall (dzielnica Manchesteru - red). Fakt, że doszło do niego w Jom Kipur - najważniejszym dniu w kalendarzu żydowskim - czyni go jeszcze bardziej przerażającym. Moje myśli są z rodzinami ofiar. Dziękuję służbom ratunkowym i wszystkim ratownikom pierwszego kontaktu".

W związku z incydentem brytyjski premier podjął decyzję o powrocie do kraju z panelu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Kopenhadze. Zwołane zostało również posiedzenie sztabu kryzysowego COBRA.

Policja oświadczyła także, że rozpoczęła operację "Plato" - protokół reagowania służb ratunkowych na masowe zagrożenia, w tym na ataki terrorystyczne.

Źródło: BBC News

