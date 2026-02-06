Atak na salon piękności w Grenoble. Do lokalu wrzucono granat

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

Co najmniej sześć osób zostało rannych w wybuchu granatu wrzuconego do salonu piękności w Grenoble - podała agencja Andalou. Wśród rannych jest pięcioletnie dziecko. W mediach społecznościowych opublikowano nagranie z zajścia. Widać na nim wrzucającego granat mężczyznę, który następnie ucieka. Sprawcy pozostają na wolności

Policjant oraz inne osoby stoją przed budynkiem oznaczonym taśmą policyjną, w tle widoczny salon kosmetyczny oraz grupka ludzi obserwująca sytuację.
Sześć osób zostało rannych w ataku z użyciem granatu na salon piękności w Grenoble na południu FrancjiBENOIT PAVANAFP

W skrócie

  • Co najmniej sześć osób zostało rannych po tym, jak nieznany mężczyzna wrzucił odbezpieczony granat do salonu piękności w Grenoble.
  • Według prokuratora celem ataku było zastraszenie właścicieli salonu. Sprawcy pozostają na wolności.
  • Przed rokiem w Grenoble w podobnych okolicznościach rannych zostało 15 osób, w tym sześć poważnie. Według prokuratury ataki to pokaz siły lokalnych grup przestępczych.
  Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do ataku doszło w Grenoble w południowo-zachodniej części Francji. Na nagraniach widać, że sprawców było dwóch - jeden wrzucił granat do salonu piękności, a drugi nagrywał zajście

Sześć osób, które ucierpiały w wybuchu, odniosło niegroźne obrażenia. Żadna z nich nie wymagała hospitalizacji. Wśród poszkodowanych jest pięcioletnie dziecko - podała agencja Andalou.

    Atak na salon piękności w Grenoble. Prokurator: Celem było zastraszenie

    Sprawców nie udało się ująć, policja prowadzi poszukiwania. Wybuch zniszczył witrynę salonu, który znajduje się na parterze wielopiętrowego budynki mieszkalnego - przekazała lokalna telewizja BFM.

    Według prokurator Etienne Manteaux celem sprawców było zastraszenie właścicieli salonu.

    - Dwóch mężczyzn weszło do salonu; jeden rzucił przedmiot wybuchowy, który nie miał znaczącego ładunku ani metalowych elementów, a drugi sfilmował całe zajście - powiedziała Manteaux, twierdząc, że chodziło o "demonstrację siły lokalnych grup przestępczych".

    Przed rokiem w Grenoble w ataku z użyciem granatu rannych zostało 15 osób

    BFM TV podała, że do podobno ataku doszło w Genoble niemal dokładnie rok temu. 12 lutego 2025 r. w ataku z użyciem granatu rannych zostało 15 osób, w tym sześć poważnie. Celem ataku był wówczas "bar w dzielnicy nękanej handlem narkotykami" - podała stacja.

    Źródło: Andalou, BFM TV

