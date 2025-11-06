W skrócie Prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum zapowiedziała zaostrzenie przepisów dotyczących molestowania po tym jak sama padła ofiarę ataku.

Rząd planuje kampanię społeczną skierowaną do mężczyzn i chce, by molestowanie było karalne we wszystkich stanach Meksyku.

Sprawca ataku został aresztowany, a Sheinbaum zgłosiła sprawę do sądu, podkreślając wagę walki z przemocą wobec kobiet.

"Dokonamy przeglądu przepisów, aby przestępstwo (molestowania seksualnego - red.) było karalne we wszystkich 32 stanach" - przekazała w oświadczeniu Sheinbaum. "To coś, czego doświadcza wiele kobiet w kraju i na świecie. Nikt nie może naruszać naszej przestrzeni osobistej i nietykalności cielesnej" - dodała prezydent Meksyku.

Zaznaczyła również, że skoro sytuacja taka spotkała prezydent, to "co dopiero młode kobiety w całym kraju". Zapowiedziała też, że rząd przeprowadzi kampanię społeczną skierowaną do mężczyzn na temat molestowania seksualnego.

Claudia Sheinbaum poinformowała, że pozwała mężczyznę, który dopuścił się ataku na nią. - Na początku podeszłam do tego jako kobieta. Zastanawiałam się, czy powinnam wnieść pozew, czy nie. Ostatecznie stwierdziłam, że muszę to zrobić - powiedziała.

Atak na prezydent Meksyku w pobliżu pałacu

Do incydentu doszło we wtorek w mieście Meksyk, gdy Claudia Sheinbaum witała się ze swoimi zwolennikami w pobliżu pałacu prezydenckiego. W pewnym momencie podszedł do niej pijany mężczyzna, który jedną ręką ją objął, a drugą zaczął dotykać jej bioder i piersi. Próbował też pocałować ją w szyję.

Mężczyzna został odciągnięty od prezydent przez jednego z ochroniarzy, a następnie aresztowany i oskarżony o molestowanie, które jest penalizowane w 20 z 32 meksykańskich stanów.

Prezydent początkowo nie zorientowała się co zaszło i nawet zrobiła sobie zdjęcie z napastnikiem. - Ta osoba podeszła, będąc kompletnie pijaną. Dopiero jak zobaczyłam nagranie z tej sytuacji, dotarło do mnie co się wydarzyło - powiedziała Scheinbaum.

Nagranie z incydentu pojawiło się w mediach społecznościowych. Prezydent przekazała, że jego publikacja jest przestępstwem, a także czymś "całkowicie nieetycznym i niemoralnym".

Przemoc wobec kobiet jest w Meksyku dużym problemem społecznym. Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych ok. 70 proc. Meksykanek w wieku od 15. roku życia co najmniej raz padło ofiarą molestowania. Średnio w kraju codziennie zabijanych jest 10 kobiet.

Źródła: Axios, Le Monde

