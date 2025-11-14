Atak na Polkę w Niemczech. Policja poszukuje sprawcy i świadków
70-letnia Polka została zaatakowana podczas środowego spaceru w rejonie niemieckiej miejscowości Celle. Kobietę odnaleziono kilka godzin później z obrażeniami twarzy - opisuje "Cellesche Zeitung". Jak podaje tamtejsza policja, nie wiadomo jak doszło do napaści, a funkcjonariusze sprawdzają możliwe powiązania z wcześniejszym atakiem w tym samym miejscu.
W skrócie
- 70-letnia Polka została zaatakowana podczas spaceru w Celle w Niemczech.
- Policja sprawdza, czy jest to powiązane z wcześniejszym atakiem w tym samym miejscu.
- Funkcjonariusze proszą świadków o pomoc w ustaleniu sprawcy zdarzenia.
Według bliskich kobiety, do zdarzenia miało dojść około godziny 16 w środę podczas spaceru na terenie Dammaschwiese w Celle - kraj związkowy Dolna Saksonia.
Jak opisuje "Cellesche Zeitung" 70-latka została zaatakowana przez nieznanego mężczyznę. Napastnik miał bez ostrzeżenia uderzyć ją w twarz, powodując obrażenia wymagające pomocy medycznej.
Niemcy. 70-letnia Polka zaatakowana podczas spaceru
Nadal nie jest znane dokładne miejsce zdarzenia w obrębie Dammaschwiese, ani to, czy sprawca uciekł z miejsca, pozostawiając poszkodowaną bez pomocy.
"Po ataku seniorka była zdezorientowana i przez pewien czas błąkała się po okolicy. Odnaleziono ją dzięki połączeniu telefonicznemu" - czytamy w mediach.
Polka zaatakowana podczas spaceru. Policja ustala okoliczności zdarzenia
Policja dowiedziała się o incydencie dopiero następnego dnia - w czwartek - od rodziny 70-latki.
"Kobieta, mówiąca wyłącznie po polsku, skontaktowała się telefonicznie z bliskimi, informując, że straciła orientację, przebywa w pobliżu rzeki i jest cała mokra" - podaje "Cellesche Zeitung".
Służby skorzystały z policyjnego tłumacza, aby porozmawiać z poszkodowaną. Seniorka twierdziła, że wpadła do rzeki, jednak nie wiadomo, czy stało się to przypadkiem, czy też została do niej popchnięta przez napastnika.
Policja w Celle sprawdza, czy środowy incydent ma związek z atakiem z 15 października w tym samym obszarze. "Wtedy 21-letnia kobieta została wepchnięta w krzaki przez nieznanego sprawcę" - przypomina "Cellesche Zeitung".
W czwartek do rejonu Dammaschwiese skierowano trzy psy tropiące, które mają wykryć ślady mogące pomóc w identyfikacji napastnika. Zwierzęta przeszukują brzegi rzeki Aller aż do samej linii wody.
Policja apeluje o kontakt do wszystkich osób, które w środę około godziny 16:00 mogły zaobserwować coś podejrzanego w rejonie Dammaschwiese.
Źródło: "Cellesche Zeitung"