Atak na Polaka we Włoszech. Napastnicy ruszyli w pościg

52-letni Polak został zaatakowany we Włoszech nożem po tym, jak na jednej z dróg doszło do sprzeczki, a następnie pościgu. Napastnicy dogonili mężczyznę, wyciągnęli z auta i zadali kilka ciosów. Ranny trafił do szpitala w ciężkim, ale stabilnym stanie. Policja bada sprawę i szuka sprawców.