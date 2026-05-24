W skrócie Co najmniej 24 osoby zginęły, a ponad 50 zostało rannych po wybuchu w pociągu przewożącym personel wojskowy w prowincji Beludżystan w Pakistanie.

Do przeprowadzenia ataku przyznała się Armia Wyzwolenia Beludżystanu.

Premier Pakistanu, Shehbaz Sharif, potępił atak i złożył kondolencje rodzinom ofiar.

Informacje o ataku, do którego doszło w niedzielę rano w Kwecie w Beludżystanie, podała agencja AFP, powołując się na słowa lokalnych urzędników oraz własnych dziennikarzy przebywających na miejscu zdarzenia.

W wyniku wybuchu w pociągu przewożącym personel wojskowy życie straciły co najmniej 24 osoby, a ponad 50 odniosło obrażenia. Wśród ofiar znaleźli się także pakistańscy żołnierze.

Lokalny urzędnik powiedział agencji AFP, że pociąg wiozący żołnierzy i członków ich rodzin jechał z Kwety do Peszawaru w północno-zachodnim Pakistanie. Do wybuchu doszło na stacji, gdy wagon z ładunkiem wybuchowym uderzył w inną część pojazdu.

- Moja rodzina i ja poderwaliśmy się z łóżek, gdy tylko usłyszeliśmy głośny huk. Dookoła słychać było krzyki i głośny płacz - relacjonował jeden ze świadków w rozmowie z agencją.

Inna z osób, które w momencie wybuchu znajdowały się w pobliżu miejsca zdarzenia, relacjonowała, że bezpośrednio po eksplozji ludzie dookoła zaczęli szukać schronienia. - Od razu pomyślałem, że to musi być atak - mówił kolejny mężczyzna.

Atak na pociąg w Beludżystanie. Głos premiera Pakistanu

Beludżystan jest jednocześnie największą i najbiedniejszą prowincją Pakistanu, wyraźnie gorzej rozwiniętą niż pozostałe części kraju, co powoduje niezadowolenie wśród lokalnej ludności.

Separatyści z regionu, w tym Armia Wyzwolenia Beludżystanu, która przyznała się do przeprowadzenia ataku, oskarżają pakistański rząd o eksploatację gazu ziemnego i bogatych zasobów mineralnych prowincji bez przynoszenia korzyści miejscowej ludności.

Uderzenie na pociąg zostało zdecydowanie potępione m.in. przez premiera Pakistanu, Shehbaza Sharifa. - Takie tchórzliwe akty terroryzmu nie mogą osłabić determinacji narodu pakistańskiego - stwierdził, składając także kondolencje rodzinom ofiar.

Źródło: AFP





