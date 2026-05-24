Atak na pociąg z wojskowymi w Pakistanie. Dziesiątki zabitych i rannych

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Co najmniej 24 osoby zginęły w wyniku ataku na pociąg przewożący personel wojskowy w prowincji Beludżystan w Pakistanie. Rannych zostało ponad 50 osób. Do przeprowadzenia operacji przyznała się Armia Wyzwolenia Beludżystanu.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Skutki ataku na pociąg w Pakistanie.
Pakistan. Atak na pociąg w Beludżystanie, kilkadziesiąt ofiar i rannychBanaras KHANAFP

W skrócie

  • Co najmniej 24 osoby zginęły, a ponad 50 zostało rannych po wybuchu w pociągu przewożącym personel wojskowy w prowincji Beludżystan w Pakistanie.
  • Do przeprowadzenia ataku przyznała się Armia Wyzwolenia Beludżystanu.
  • Premier Pakistanu, Shehbaz Sharif, potępił atak i złożył kondolencje rodzinom ofiar.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Informacje o ataku, do którego doszło w niedzielę rano w Kwecie w Beludżystanie, podała agencja AFP, powołując się na słowa lokalnych urzędników oraz własnych dziennikarzy przebywających na miejscu zdarzenia.

W wyniku wybuchu w pociągu przewożącym personel wojskowy życie straciły co najmniej 24 osoby, a ponad 50 odniosło obrażenia. Wśród ofiar znaleźli się także pakistańscy żołnierze.

Pakistan. Atak na pociąg, są zabici i ranni

Lokalny urzędnik powiedział agencji AFP, że pociąg wiozący żołnierzy i członków ich rodzin jechał z Kwety do Peszawaru w północno-zachodnim Pakistanie. Do wybuchu doszło na stacji, gdy wagon z ładunkiem wybuchowym uderzył w inną część pojazdu.

- Moja rodzina i ja poderwaliśmy się z łóżek, gdy tylko usłyszeliśmy głośny huk. Dookoła słychać było krzyki i głośny płacz - relacjonował jeden ze świadków w rozmowie z agencją.

Zobacz również:

Media: Iran ukrył samoloty w Pakistanie
Bliski Wschód

Ciche zaplecze Iranu? Zaskakujące doniesienia ws. państwa mediatora

Patryk Idziak
Patryk Idziak

Inna z osób, które w momencie wybuchu znajdowały się w pobliżu miejsca zdarzenia, relacjonowała, że bezpośrednio po eksplozji ludzie dookoła zaczęli szukać schronienia. - Od razu pomyślałem, że to musi być atak - mówił kolejny mężczyzna.

Atak na pociąg w Beludżystanie. Głos premiera Pakistanu

Beludżystan jest jednocześnie największą i najbiedniejszą prowincją Pakistanu, wyraźnie gorzej rozwiniętą niż pozostałe części kraju, co powoduje niezadowolenie wśród lokalnej ludności.

Separatyści z regionu, w tym Armia Wyzwolenia Beludżystanu, która przyznała się do przeprowadzenia ataku, oskarżają pakistański rząd o eksploatację gazu ziemnego i bogatych zasobów mineralnych prowincji bez przynoszenia korzyści miejscowej ludności.

Uderzenie na pociąg zostało zdecydowanie potępione m.in. przez premiera Pakistanu, Shehbaza Sharifa. - Takie tchórzliwe akty terroryzmu nie mogą osłabić determinacji narodu pakistańskiego - stwierdził, składając także kondolencje rodzinom ofiar.

Źródło: AFP

Zobacz również:

Prezydent Donald Trump w Situation Room w 2025 roku w czasie pierwszego ataku na Iran
Bliski Wschód

Kluczowa rozmowa w środku nocy. Wszystkie oczy patrzą na Bliski Wschód

Bartosz Kołodziejczyk
Bartosz Kołodziejczyk


"Prezydenci i premierzy". Miller i Komorowski komentują decyzję TrumpaPolsat News

Najnowsze