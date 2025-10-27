49-letni Serhij H. został zatrzymany w sierpniu koło Rimini, gdzie przebywał z rodziną na wakacjach. Twierdzi, że nie miał nic wspólnego z akcją sabotażową.

Włoskie sądy kolejnych instancji wydały zgodę na przekazanie mężczyzny Niemcom, które chcą wytoczyć mu proces za uszkodzenie rurociągu.

Następnie włoski Sąd Najwyższy (Kasacyjny) zablokował zgodę wydaną wcześniej przez sąd apelacyjny i odesłał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Boloński sąd po raz drugi wyraził zgodę na przekazanie Ukraińca Niemcom, a jego adwokat Nicola Canestrini zapowiedział ponowne zaskarżenie tej decyzji - podała Ansa.

Wysadzenie Nord Stream. Włoski sąd zgadza się na ekstradycję Serhija H. do Niemiec

W zeszły czwartek podczas posiedzenia sądu apelacyjnego Canestrini przedstawił powody sprzeciwu wobec przekazania jego klienta niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości.

Wśród nich wymienił "ciężkie warunki przetrzymywania w Niemczech". Adwokat podkreślił, że okoliczności te zobowiązują włoski wymiar sprawiedliwości do zwrócenia się o dodatkowe informacje, zwłaszcza w związku z tym, że Serhij K. mimo wielokrotnych próśb wciąż nie ma dostępu do akt swojej sprawy w Niemczech.

Ponadto Canestrini zwrócił uwagę na "charakter polityczny i militarny zarzucanych czynów, które wpisują się w kontekst operacji powiązanych z międzynarodowym konfliktem zbrojnym" - podkreślono w nocie jego kancelarii.

- Kwalifikacja polityczna zachowań przypisywanych obywatelom ukraińskim, którzy sprzeciwili się nielegalnej inwazji według prawa międzynarodowego umieszcza takie czyny poza polem stosowania europejskiego nakazu aresztowania - argumentował obrońca aresztowanego.

Niemieckie media podały wcześniej, że K. był organizatorem ataku na rosyjsko-niemiecki Nord Stream, a nie - jak sądzono wcześniej - jednym z jego koordynatorów. Śledczy twierdzą, że nurkowie przyczepili do nitek gazociągu Nord Stream co najmniej cztery ładunki wybuchowe. Później mieli zostać odebrani przez kierowcę i zawiezieni na Ukrainę.

