W skrócie Włoski sąd apelacyjny wstrzymał decyzję o wydaniu do Niemiec Ukraińca podejrzanego o udział w ataku na Nord Stream.

Obrońca Serhija K. wniosek o niewydawanie swojego klienta do Niemiec argumentował m.in. politycznym charakterem zarzutów.

Niemiecka prokuratura twierdzi, że Serhij K. był organizatorem ataku na gazociąg.

Włoskie media podały, że obrońca aresztowanego w sierpniu koło Rimini obywatela Ukrainy, Nicola Canestrini przedstawił podczas posiedzenia sądu apelacyjnego w czwartek powody sprzeciwu wobec przekazania jego klienta niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości.

Wśród nich wymienił "ciężkie warunki przetrzymywania w Niemczech". Adwokat zaznaczył, że nakłada to na włoski wymiar sprawiedliwości obowiązek zwrócenia się o dodatkowe informacje, także w związku z tym, że Serhij K. nie ma dostępu do akt swojej sprawy w Niemczech mimo powtarzanych próśb o to.

Ponadto Canestrini zwrócił uwagę na "charakter polityczny i militarny zarzucanych czynów, które wpisują się w kontekst operacji powiązanych z międzynarodowym konfliktem zbrojnym" - podkreślono w nocie jego kancelarii.

- Kwalifikacja polityczna zachowań przypisywanych obywatelom ukraińskim, którzy sprzeciwili się nielegalnej inwazji według prawa międzynarodowego umieszcza takie czyny poza polem stosowania europejskiego nakazu aresztowania - argumentował obrońca aresztowanego.

Ukrainiec aresztowany we Włoszech. Miał zorganizować atak na Nord Stream

49-letni Serhij K. został aresztowany w sierpniu tego roku w miejscowości koło Rimini, gdzie przebywał z rodziną na wakacjach. Twierdzi, że nie miał nic wspólnego z atakiem i że w czasie, gdy do niego doszło, przebywał na Ukrainie.

Media podawały wcześniej, że Serhij K. miał być organizatorem ataku na Nord Stream, a nie - jak sądzono - tylko jednym z koordynatorów.

Według niemieckiej prokuratury Ukrainiec i jego towarzysze do swojej akcji wykorzystali jacht, który wypłynął z portu w Rostocku. Wynajęli go w Niemczech na podstawie fałszywych dokumentów tożsamości i z pomocą pośredników.

Śledczy twierdzą, że nurkowie przyczepili do nitek gazociągu Nord Stream co najmniej cztery ładunki wybuchowe. Później mieli zostać odebrani przez kierowcę i zawiezieni na Ukrainę.

