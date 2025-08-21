Atak na Nord Stream. Podejrzany złapany w kurorcie turystycznym
Włoska policja aresztowała Ukraińca podejrzanego o koordynowanie ataków na rurociągi Nord Stream - poinformował w czwartek niemiecki prokurator generalny. Podejrzany Serhii K. przebywał w popularnej wśród turystów prowincji Rimini.
W skrócie
- Włoska policja zatrzymała Ukraińca podejrzanego o koordynowanie zamachu na gazociągi Nord Stream, na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.
- Serhii K. miał brać udział w sabotażu, podkładając ładunki wybuchowe w pobliżu wyspy Bornholm we wrześniu 2022 roku.
- Śledczy ustalili, że sprawcy wynajęli jacht na sfałszowane dokumenty, a Rosja i Niemcy uznały wybuchy za akt sabotażu, choć nikt nie przyznał się do odpowiedzialności.
Jak dodano, zatrzymany Serhij K. stanie przed niemieckim sądem.
Jak podał w czwartek serwis tygodnika "Der Spiegel", do zatrzymania K. doszło w środę wieczorem na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Mężczyzna przebywał w miejscowości na wybrzeżu Adriatyku.
Według źródeł w służbach bezpieczeństwa, na razie nie wiadomo, kiedy K. będzie mógł zostać przekazany stronie niemieckiej.
Podejrzany Serhii K., należał do grupy osób, które we wrześniu 2022 r. podłożyły urządzenia wybuchowe na rurociągach w pobliżu niemieckiej wyspy Bornholm - podała prokuratura w oświadczeniu cytowanym przez agencję Reutera.
Śledczy podejrzewają, że K. i jego wspólnicy wyruszyli z Rostocku na północno-wschodnim wybrzeżu Niemiec na jachcie żaglowym, aby przeprowadzić atak.
Statek miał zostać wynajęty od niemieckiej firmy przy pomocy sfałszowanych dokumentów tożsamości za pośrednictwem pośredników.
Podejrzanemu postawiono zarzuty zmowy w celu spowodowania wybuchu, sabotażu antykonstytucyjnego i zniszczenia infrastruktury.
Do eksplozji trzech z czterech nitek dwóch gazociągów Nord Stream 1 i 2 doszło we wrześniu 2022 roku w okolicach wyspy Bornholm. Według ustaleń śledczych ze Szwecji, przy rurociągu odnaleziono elementy potwierdzające, że eksplozje były celowym działaniem.
W styczniu 2023 roku niemieckie służby przeszukały statek, który mógł być użyty do transportu materiałów wybuchowych. Przekazały do ONZ informację, według której nurkowie przymocowali ładunki wybuchowe do rurociągów na głębokości 70-80 metrów.
Zarówno Rosja, jak i Niemcy uznały to za akt sabotażu, ale nikt nigdy nie przyznał się do odpowiedzialności za wybuchy.
Źródło: Reuters