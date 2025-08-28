Atak na Nord Stream. Podejrzani zidentyfikowani, jest polski wątek

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Wszyscy członkowie grupy sabotażystów podejrzanych o wysadzenie Nord Stream zostali zidentyfikowani - wynika ze wspólnego śledztwa kilku niemieckich mediów. Jak dodano, podejrzani to obywatele Ukrainy, wobec których wydano nakazy aresztowania. W sprawie przeprowadzonej przed trzema laty akcji sabotażu pojawia się też polski wątek.

Niemieckie media przeprowadziły śledztwo ws. wysadzenia Nord Stream. Pojawia się polski wątek
Niemieckie media przeprowadziły śledztwo ws. wysadzenia Nord Stream. Pojawia się polski wątekHANDOUT / SWEDISH COAST GUARDAFP

W skrócie

  • Niemieckie media zidentyfikowały wszystkich członków grupy podejrzanej o sabotaż Nord Stream, wydając sześć europejskich nakazów aresztowania wobec obywateli Ukrainy.
  • Ślady DNA, odciski palców oraz pozostałości materiałów wybuchowych znalezione na jachcie 'Andromeda' doprowadziły śledczych do podejrzanych, w tym do osób o powiązaniach wojskowych i wywiadowczych.
  • Istnieje polski wątek: jacht zatrzymał się w Kołobrzegu, a jeden z podejrzanych był obecny w Polsce, lecz zdołał uciec na Ukrainę przed aresztowaniem.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Niemieckie media ARD, "Süddeutsche Zeitung" i "Die Zeit" przeprowadziły śledztwo, z którego wynika, że wszyscy członkowie grupy podejrzanej o przeprowadzenie sabotażu na rurociąg Nord Stream w 2022 roku, zostali zidentyfikowani.

Wobec sześciu obywateli Ukrainy wydano nakazy aresztowania, z kolei siódmy miał zginąć na wojnie w grudniu ubiegłego roku.

Nord Stream. Niemieckie media rozpisują się o podejrzanych sabotażystach

Według informacji przekazywanych przez niemieckie media, grupa sabotażystów miała powiązania z ukraińskimi komandosami i wojskowymi, jednak na ten moment nie ma jednoznacznych dowodów na to, aby za akcją sprzed trzech lat stała Ukraina.

Zdaniem śledczych na pokładzie wynajętego jachtu "Andromeda" przebywało siedem osób - wśród nich mieli być m.in. ukraińscy nurkowie, żołnierz oraz osoba z doświadczeniem w wywiadzie. "Andromeda" wypłynęła z portu Hoe Dühne w Rostocku we wrześniu 2022 roku.

Zobacz również:

Budowa gazociągu Nord Stream 2
Świat

Atak na Nord Stream. Podejrzany złapany w kurorcie turystycznym

Mateusz Balcerek
Mateusz Balcerek

    Niemieckie media, które przeprowadziły śledztwo, wskazały, że grupa miała trafić do Niemiec z Polski. Podejrzane osoby miały posługiwać się ukraińskimi paszportami, w których zmieniono nazwiska.

    Atak na Nord Stream. Na pokładzie jachtu siedem osób, wszyscy to obywatele Ukrainy

    Jak czytamy, jedną z podejrzanych osób jest 49-letni Serhij K., który w ubiegłym tygodniu został aresztowany przez włoską policję. Na kilka dni przed rodzinnym wyjazdem do kurortu nad Adriatykiem wydano za nim Europejski Nakaz Aresztowania. Mężczyzna przebywa obecnie w więzieniu w Rimini i zaprzecza wszelkim postawionym mu zarzutom.

    Kolejnym podejrzanym jest Wsiewołod K., który na liście kijowskiej policji figuruje jako osoba zaginiona. To właśnie on - jak podają niemieckie media - miał zginąć na froncie w Ukrainie. Po zamachu na Nord Stream K. przeszedł szkolenie w Bundeswehrze. Na złożonych przez niego dokumentach śledczy znaleźli ślady, które pokrywają się z tymi, jakie odkryto na jachcie.

    "Pozostałych pięciu członków załogi, wszyscy obywatele Ukrainy, może teraz zostać aresztowanych w każdej chwili na podstawie europejskiego nakazu aresztowania" - podaje "Süddeutsche Zeitung".

    Jak czytamy, kapitanem jednostki był doświadczony żeglarz z Odessy. Jego odciski palców również miały zostać znalezione na jachcie i zostały porównane z tymi, które złożył podczas wizyty w Holandii. Było to potrzebne, aby uzyskał zgodę na wjazd do kraju.

    Zobacz również:

    Prokuratura przedstawiła akty oskarżenia w związku z działaniem na rzecz obcego wywiadu
    Polska

    Podpalenia i sabotaże w Polsce. Akt oskarżenia dla sześciu osób

    Dagmara Pakuła
    Dagmara Pakuła

      Polski wątek. Jeden z podejrzanych namierzony w kraju. Zdążył zbiec do Ukrainy

      "Andromeda" nie została jednak odpowiednio wyczyszczona, dzięki czemu śledczy znaleźli sporo śladów - oprócz odcisków palców, wykryto też próbki DNA i pozostałości materiałów wybuchowych.

      Kolejnym tropem w sprawie grupy sabotażystów jest także polski wątek. W publikacji nadmieniono, że jacht zatrzymał się w porcie w Kołobrzegu, co zwróciło uwagę m.in. Straży Granicznej.

      "Przez miesiące polskie władze pozostawały w bezruchu. Podobno nie było już nagrań wideo z portu" - przekazał Tagesschau. Na portalu czytamy też, że w Berlinie pojawiły się głosy, iż atak ten "nie był niemile widziany w Polsce", która niejednokrotnie krytykowała Nord Stream.

      Co więcej, latem ubiegłego roku jeden z podejrzanych mężczyzn, który o wiele wcześniej został uchwycony w vanie przez fotoradar, został odnaleziony w Polsce. Władze czekały jednak na decyzję niemieckiego sądu o aresztowaniu. W tym czasie mężczyzna zdążył zbiec do Ukrainy.

      Źródła: "Süddeutsche Zeitung", Tagesschau

      Zobacz również:

      Dworzec kolejowy w Hadze
      Świat

      Pożar w dniu szczytu NATO. Policja mówi o sabotażu

      Mateusz Balcerek
      Mateusz Balcerek
      Klimczak w ''Graffiti'': Ludzie pokochali na nowo polską kolej, bo jest coraz bardziej punktualna i nowoczesnaPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze