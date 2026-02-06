Atak na meczet w Pakistanie. Kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych

Bartosz Przyborowski

Oprac.: Bartosz Przyborowski

Co najmniej 31 osób zginęło, a około 170 zostało rannych w piątkowym ataku bombowym na meczet w stolicy Pakistanu - przekazały lokalne władze, cytowane przez agencję Reutera. Prezydent oraz premier kraju potępili atak i złożyli kondolencje rodzinom ofiar.

Karetka pogotowia stoi przed żółtym budynkiem, w pobliżu którego znajduje się kilku mężczyzn, w tym żołnierz w mundurze. W tle widać drugą karetkę, a wokół panuje atmosfera poruszenia.
Służby na miejscu ataku bombowego na meczet w PakistanieAA/ABACA / Abaca Press Agencja FORUM

W skrócie

  • Co najmniej 31 osób zginęło, a około 170 zostało rannych w wyniku ataku bombowego na szyicki meczet w Islamabadzie.
  • Zamachowiec zdetonował ładunek wybuchowy przy wejściu do meczetu podczas piątkowych modlitw, śledztwo w sprawie trwa.
  • Odpowiedzialność za atak nie została jeszcze potwierdzona, podejrzenia padają na bojowników takich jak talibowie pakistańscy lub Państwo Islamskie.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do ataku doszło podczas piątkowych modlitw w szyickim meczecie w południowej części stolicy Pakistanu, Islamabadzie. - Liczba ofiar wzrosła. Łącznie życie straciło 31 osób, z kolei 169 zostało przewiezionych do szpitali - powiedział mediom zastępca komisarza Islamabad Irfan Memon.

Lokalna policja poinformowała natomiast, że zamachowiec zdetonował ładunek wybuchowy przy wejściu do meczetu, podczas próby zatrzymania. W sprawie prowadzone jest już śledztwo.

Zobacz również:

Zamieszki podczas protestów w Teheranie. Stacja CBS News rozmawiała z krewną jednej z ofiar
Świat

Dramatyczne sceny w Iranie. Wdarła się do kostnicy i wyniosła ciało córki

Artur Pokorski
Artur Pokorski

    Dotychczas nikt nie przyznał się do przeprowadzenia zamachu. Agencja AP napisała, iż podejrzenia padają na bojowników, takich jak pakistańscy talibowie lub Państwo Islamskie. Obwiniani są oni także za wcześniejsze ataki na szyitów, którzy w Pakistanie stanowią mniejszość.

    Zamach w Pakistanie. Ponad 30 osób nie żyje, 169 rannych

    Prezydent Pakistanu Asif Ali Zardari oraz premier Shehbaz Sharif potępili atak i złożyli kondolencje rodzinom ofiar. - Atak na niewinnych cywilów to zbrodnia przeciwko ludzkości. Naród wspiera rodziny ofiar w tym trudnym czasie - powiedział prezydent.

    "Odpowiedzialni muszą zostać zidentyfikowani i ukarani" - dodał w oddzielnym komunikacie premier Sharif.

    Kilka kilometrów od miejsca tragedii znajdował się prezydent Uzbekistanu Shavkat Mirziyoyev, który przybył do Pakistanu z oficjalną dwudniową wizytą.

    Zobacz również:

    Liczba ofiar śmiertelnych antyrządowych protestów w Iranie wzrosła do co najmniej 538. Na zdjęciu jedna z dzielnic Teheranu
    Świat

    Setki ofiar śmiertelnych w Iranie. Rośnie tragiczny bilans protestów

    Marcin Czekaj
    Marcin Czekaj

      To kolejne tak krwawe zdarzenie ostatnich tygodni w Pakistanie. W zeszłym tygodniu Armia Wyzwolenia Beludżystanu przeprowadziła liczne ataki w południowo-zachodniej prowincji kraju - Beludżystanie. W atakach zginęło ok. 50 osób.

      W listopadzie 2025 roku zamachowiec zaatakował przez sądem w stolicy Pakistanu zabijając 12 osób. Ostatni tak śmiercionośny atak w Islamabadzie miał natomiast miejsce w 2008 roku, wówczas w ataku na hotel Marriott zginęły 63 osoby, a ponad 250 zostało rannych.

      Zobacz również:

      W samolocie Turkish Airlines doszło do pożaru silnika
      Świat

      Silnik samolotu stanął w ogniu. Incydent w trakcie lotu do Turcji

      Paweł Sekmistrz
      Paweł Sekmistrz
      Gawkowski w "Gościu Wydarzeń" o Czarzastym: Bardziej ma się z czego tłumaczyć pan prezydentPolsat News

      Najnowsze