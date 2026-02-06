W skrócie Co najmniej 31 osób zginęło, a około 170 zostało rannych w wyniku ataku bombowego na szyicki meczet w Islamabadzie.

Zamachowiec zdetonował ładunek wybuchowy przy wejściu do meczetu podczas piątkowych modlitw, śledztwo w sprawie trwa.

Odpowiedzialność za atak nie została jeszcze potwierdzona, podejrzenia padają na bojowników takich jak talibowie pakistańscy lub Państwo Islamskie.

Do ataku doszło podczas piątkowych modlitw w szyickim meczecie w południowej części stolicy Pakistanu, Islamabadzie. - Liczba ofiar wzrosła. Łącznie życie straciło 31 osób, z kolei 169 zostało przewiezionych do szpitali - powiedział mediom zastępca komisarza Islamabad Irfan Memon.

Lokalna policja poinformowała natomiast, że zamachowiec zdetonował ładunek wybuchowy przy wejściu do meczetu, podczas próby zatrzymania. W sprawie prowadzone jest już śledztwo.

Dotychczas nikt nie przyznał się do przeprowadzenia zamachu. Agencja AP napisała, iż podejrzenia padają na bojowników, takich jak pakistańscy talibowie lub Państwo Islamskie. Obwiniani są oni także za wcześniejsze ataki na szyitów, którzy w Pakistanie stanowią mniejszość.

Prezydent Pakistanu Asif Ali Zardari oraz premier Shehbaz Sharif potępili atak i złożyli kondolencje rodzinom ofiar. - Atak na niewinnych cywilów to zbrodnia przeciwko ludzkości. Naród wspiera rodziny ofiar w tym trudnym czasie - powiedział prezydent.

"Odpowiedzialni muszą zostać zidentyfikowani i ukarani" - dodał w oddzielnym komunikacie premier Sharif.

Kilka kilometrów od miejsca tragedii znajdował się prezydent Uzbekistanu Shavkat Mirziyoyev, który przybył do Pakistanu z oficjalną dwudniową wizytą.

To kolejne tak krwawe zdarzenie ostatnich tygodni w Pakistanie. W zeszłym tygodniu Armia Wyzwolenia Beludżystanu przeprowadziła liczne ataki w południowo-zachodniej prowincji kraju - Beludżystanie. W atakach zginęło ok. 50 osób.

W listopadzie 2025 roku zamachowiec zaatakował przez sądem w stolicy Pakistanu zabijając 12 osób. Ostatni tak śmiercionośny atak w Islamabadzie miał natomiast miejsce w 2008 roku, wówczas w ataku na hotel Marriott zginęły 63 osoby, a ponad 250 zostało rannych.

