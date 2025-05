Z powodu ataku rakietowego na lotnisko Ben Guriona odwołane zostały niedzielne rejsy samolotów PLL LOT z Warszawy i Krakowa do Tel Awiwu - poinformował rzecznik LOT-u Krzysztof Moczulski.

- Wieczorny lot w niedzielę rejsowego samolotu PLL LOT z Warszawy do Tel Awiwu został odwołany. Na lotnisko Ben Guriona nie odleciał również samolot LOT-u z Krakowa - powiedział Moczulski.

Grupa Lufthansa, do której należą też austriackie oraz szwajcarskie linie lotnicze, a także tani przewoźnicy jak Eurowings oraz udziały we włoskich liniach ITA Airways, przekazała, że zawiesza połączenia z lotniskiem Ben Guriona do wtorku.