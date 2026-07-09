W skrócie Konwój z rosyjskimi i malijskimi bojownikami Korpusu Afrykańskiego został zaatakowany w północnym Mali przez separatystów z Frontu Wyzwolenia Azawadu.

Incydent miał miejsce w drodze do miejscowości Anefis, a separatystom udało się zdobyć miasto.

Nie wiadomo, czy w ataku uczestniczyli również członkowie Grupy Wsparcia Islamu i Muzułmanów; wcześniej obie grupy przeprowadzały wspólne uderzenia.

Mali od 2012 roku zmaga się z kryzysem politycznym i wojskowym, a obecny prezydent Assimi Goita sprzymierzył się z Rosją oraz Grupą Wagnera.

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Agencja Reutera podała, że konwój przewoził ponad 200 rosyjskich i ponad 100 malijskich bojowników. Do ataku doszło w czwartek w północnym Mali w Afryce Zachodniej.

To nie pierwszy tego typu incydent w regionie. Na początku tygodnia pod ostrzałem znalazł się inny konwój z żołnierzami.

W sobotę natomiast powiązana z Al-Kaidą organizacja Grupa Wsparcia Islamu i Muzułmanów (JNIM) oraz tuareski Front Wyzwolenia Azawadu (FLA) przeprowadziły ataki na pozycje wojskowe w Mali.

Mali. Konwój z Rosjanami zaatakowany przez separatystów

W przypadku czwartkowego ataku konwój zmierzał w kierunku miejscowości Anefis. Rzecznik FLA Muhammad al-Malud Ramadan oświadczył, że separatystom udało się zdobyć miasto.

Nie jest jasne, czy w ataku, do którego przyznał się Front Wyzwolenia Azawadu, uczestniczyli także członkowie JNIM. W kwietniu obie grupy czasowo połączyły siły, aby przeprowadzić serię skoordynowanych uderzeń w sześciu malijskich miejscowościach.

W jednym z tych ataków zginął malijski minister obrony Sadio Camara. Agencja Reutera informowała wówczas, że polityk popierał strategię zacieśniania relacji z Rosją. W odpieraniu ataków FLA i JNIM brali udział rosyjscy najemnicy z Korpusu Afrykańskiego.

Mali w głębokim kryzysie. Co się dzieje w kraju?

Mali od lat jest pogrążone w głębokim kryzysie. W 2012 roku w kraju doszło do zamachu stanu, wymierzonego przeciwko prezydentowi Amadou Toumani Toure.

Polityk został obalony, natomiast władzę przejęła junta wojskowa. Na czele państwa od 2020 roku stoi generał Assimi Goita. Wojskowy, pełniący obecnie funkcję prezydenta Mali, wyrzucił z kraju wojska francuskie i sprzymierzył się z Rosją oraz Grupą Wagnera.

Źródło: Reuters





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