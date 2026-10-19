W skrócie Izraelska policja zatrzymała osiem osób podejrzanych o udział w ataku na konwój z polskimi dyplomatami oraz na amerykańską dziennikarkę.

Zatrzymani to nielegalni izraelscy osadnicy, a działania służb objęły również zajęcie kilku pojazdów i likwidację nielegalnych osad.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski potępiło atak na konwój, w którym znajdowali się przedstawiciele m.in. Polski, Francji i Belgii.

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Operacja izraelskich służb pod kryptonimem "Liść oliwny" rozpoczęła się w poniedziałek o świcie. "Dotychczas aresztowano osiem osób oraz zatrzymano kilka pojazdów" - poinformowała policja w komunikacie. W operacji oprócz policji, biorą udział również funkcjonariusze agencji wywiadowczej Shin Bet oraz żołnierze.

Wszyscy zatrzymani, to nielegalni izraelscy osadnicy. Policja poinformowała, że równolegle trwa operacja mająca na celu likwidację nielegalnych osad na terenach zamieszkiwanych przez Palestyńczyków.

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Zachodni Brzeg. Atak na dziennikarzy i dyplomatów

W ostatnich dniach na Zachodnim Brzegu doszło do kilku incydentów z udziałem izraelskich osadników. W piątek mieli oni zaatakować Palestyńczyków, którzy zbierali owoce z drzew oliwnych w okolicach miejscowości Abu Falah, w pobliżu Ramallah. Zaatakowali również amerykańską reporterkę Heidi Levine, pracującą dla gazety "The Washington Post", która robiła zdjęcia podczas zbiorów oliwek.

Z kolei w sobotę w okolicach miejscowości Tajbe doszło do ataku na konwój, którym poruszali się europejscy dyplomaci. Wśród nich znaleźli się również przedstawiciele Polski, którym nic się nie stało. Oprócz nich, w konwoju byli również mer francuskiego miasta, belgijski konsul generalny, oraz dyplomaci z Francji.

"Wyrażamy głębokie oburzenie i stanowczo potępiamy to zdarzenie. Polska konsekwentnie sprzeciwia się przemocy ze strony izraelskich osadników na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu. Ataki na przedstawicieli korpusu dyplomatycznego są absolutnie niedopuszczalne" - komentował w sobotę rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór.



