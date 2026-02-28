Zdjęcia pokazujące zniszczenia w kompleksie mieszkalno-administracyjnym Najwyższego Przywódcy Iranu opublikował na platformie X Christiaan Triebert. Analityk "New York Times" zwrócił uwagę na budynki, które zostały uszkodzone w wyniku bombardowania.

Iran w ogniu. Zbombardowano rezydencję Ali Chameneiego

Analizując zdjęcia satelitarne widać znaczne uszkodzenia kilku budynków kompleksu. Dachy wyglądają na zawalone, wokół widać sterty gruzu, co sugeruje, że doszło tam do serii wybuchów.

Rozwiń

Dokładny czas i przyczyny zniszczeń nie są potwierdzone. Irańskie władze nie wydały oficjalnego komunikatu dotyczącego tego miejsca.

Obecnie nie ma także żadnych informacji dotyczących samego Najwyższego Przywódcy Iranu. Państwowe media nie informują, gdzie znajduje się Ali Chamenei.

Kompleks Chameneiego to nie tylko jego prywatna rezydencja, ale także kluczowy ośrodek administracyjny, symboliczny dla władz kraju. W związku z tym był naturalnym celem ataku, jako miejsce o znaczeniu nie tylko operacyjnym, ale także politycznym.

"Polityczny WF": Indyjska pułapka. Pokonają Brauna jego własną bronią? INTERIA.PL