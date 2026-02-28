Atak na kompleks Ali Chameneiego. Zdjęcia pokazują skalę zniszczeń
Podczas amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran zniszczone zostały budynki kompleksu Ali Chameneiego. Potwierdzają to zdjęcia satelitarne, które opublikowane zostały w mediach społecznościowych.
Zdjęcia pokazujące zniszczenia w kompleksie mieszkalno-administracyjnym Najwyższego Przywódcy Iranu opublikował na platformie X Christiaan Triebert. Analityk "New York Times" zwrócił uwagę na budynki, które zostały uszkodzone w wyniku bombardowania.
Iran w ogniu. Zbombardowano rezydencję Ali Chameneiego
Analizując zdjęcia satelitarne widać znaczne uszkodzenia kilku budynków kompleksu. Dachy wyglądają na zawalone, wokół widać sterty gruzu, co sugeruje, że doszło tam do serii wybuchów.
Dokładny czas i przyczyny zniszczeń nie są potwierdzone. Irańskie władze nie wydały oficjalnego komunikatu dotyczącego tego miejsca.
Obecnie nie ma także żadnych informacji dotyczących samego Najwyższego Przywódcy Iranu. Państwowe media nie informują, gdzie znajduje się Ali Chamenei.
Kompleks Chameneiego to nie tylko jego prywatna rezydencja, ale także kluczowy ośrodek administracyjny, symboliczny dla władz kraju. W związku z tym był naturalnym celem ataku, jako miejsce o znaczeniu nie tylko operacyjnym, ale także politycznym.