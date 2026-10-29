Atak na dworzec kolejowy w Ukrainie. Zginęło 13 osób, są ranni

W skrócie
- W wyniku rosyjskiego ataku na dworzec kolejowy w Dnieprze zginęło 13 osób, a pięć zostało rannych.
- Według ustaleń Ukrzaliznycji w peron uderzył bezzałogowy statek powietrzny z napędem odrzutowym, uszkadzając pociąg relacji Dniepr-Zaporoże.
- Na miejscu zdarzenia prowadzone są akcje ratunkowe z udziałem lekarzy oraz funkcjonariuszy służb mundurowych.
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Do ataku doszło w czwartek przed południem. Oleksandr Hanża, szef dniepropiotrowskiej Obwodowej Administracji Państwowej przekazał, że w ataku zginęło 13 osób. Początkowe informacje wskazywały, że pięć kolejnych zostało rannych.
O zdarzeniu poinformował również szef państwowego przewoźnika kolejowego Ukrzaliznycji Oleksandr Pertsowski.
"Atak na dworzec kolejowy w Dnieprze. Ogłoszono podwyższony poziom zagrożenia, ale niestety na peronie znajdowała się znaczna liczba osób" - napisał na Facebooku.
Według wstępnych informacji przekazanych przez Pertsowskiego "jest wielu zabitych i rannych".
"Dramatyczny atak Rosjan na stację kolejową w Dnieprze. Rosjanie zaatakowali dronami, podczas gdy pociąg pasażerski oraz pasażerowie stali na peronie. Niestety dotychczas potwierdzono 13 ofiar, 10 kolejnych zostało rannych" - przekazał w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski.
"Ile ataków terrorystycznych przeprowadziła Rosja przeciwko naszemu narodowi od czasu zniesienia sankcji wobec niektórych rosyjskich oligarchów i rosyjskiego sektora energetycznego, zamiast dążyć do złagodzenia napięć? - pytał w dalszej części wpisu prezydent Ukrainy.
Przypomniał także stanowisko Ukrainy, która zawsze podkreślała, że w odpowiedzi na eskalację działań ze strony Rosji konieczne są sprawiedliwe i zdecycowane działania ze strony USA i Europy. Dodał, że tak długo jak trwa wojna, nie wolno łagodzić sankcji.
"Nadszedł czas na nowe, bardziej zdecydowane sankcje ze strony Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i grupy G7. Dziękuję wszystkim, który są gotowi pomóc w ten sposób" - zakończył Zełenski.
Dniepr. Dron uderzył w pociąg osobowy. Nie żyje 13 osób
Ukrzaliznycia dodała, że "bezzałogowy statek powietrzny z napędem odrzutowym (...) spadł na jeden z peronów, na którym w tym czasie znajdował się pociąg nr 866 relacji Dniepr-Zaporoże".
Podkreślono, że na miejscu działają ratownicy, lekarze oraz funkcjonariusze organów ścigania.
Burmistrz Dniepra Bolir Filatow nazwał rosyjski atak "horrorem". "Wiele osób zginęło. Mnóstwo rannych" - napisał na platformie Telegram.
"Ataki te stanowią kolejny przerażający przykład trwających zbrodni przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom. Składam kondolencje rodzinom ofiar śmiertelnych. Życzę rannym szybkiego powrotu do zdrowia" - skomentował atak ukraiński Rzecznik Praw Obywatelskich Dmytro Łubinec.
Agencja AFP, powołując się na informacje Ukrzaliznycji, informuje, że tylko we wrześniu ewakuowano pasażerów z około 5,8 tys. pociągów z powodu zagrożenia atakami rosyjskich dronów.
Źródło: Ukrinform