W skrócie Australijska posłanka Helen Haines znajduje się w stanie krytycznym po potrąceniu przez samochód, do którego według śledczych doszło celowo.

Według relacji świadków kierowca dwukrotnie przejechał po polityk, a następnie został zatrzymany przez osobę postronną i przekazany policji.

Premier Australii i minister spraw wewnętrznych potępili atak, a służby prowadzą śledztwo w sprawie motywów sprawcy.

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Do tragicznego zdarzenia doszło w miejscowości Wangaratta w stanie Wiktoria. 65-letnia posłanka do Izby Reprezentantów Helen Haines została potrącona przed swoim biurem poselskim przez 43-letniego mężczyznę kierującego toyotą.

Wstępne ustalenia służb wskazują, że kierowca celowo przejechał polityk. Według świadków mężczyzna zawrócił na skrzyżowaniu, gdy zobaczył wychodzącą z biura Haines, a następnie z dużą prędkością w nią wjechał, gdy stała na parkingu przed budynkiem. Kierowca miał następnie wycofać samochód i wjechać w polityk po raz drugi.

Na atak zareagował jeden ze świadków zdarzenia, który wyciągnął 43-latka z samochodu i zatrzymał go do czasu przyjazdu policji. Według niego mężczyzna miał przy sobie nóż, jednak nie próbował go użyć. - Wyciągnął go z kieszeni i wyrzucił - stwierdził w rozmowie z dziennikarzami.

Atak na australijską posłankę. Helen Haines walczy o życie

Helen Haines została przewieziona do szpitala w Melbourne, gdzie przeszła operację ratującą życie. Lekarze poinformowali jednak, że w wyniku ataku kobieta straciła nogę, a obecnie trwają wysiłki na rzecz uratowania drugiej z nóg. Jednocześnie zaznaczyli, że posłanka pozostaje w stanie krytycznym.

Atak potępił premier Australii Anthony Albanese, który określił go jako "szokujący". - Nasze myśli są dzisiaj z Helen i jej rodziną. Śledztwo w sprawie trwa. Podejrzany przebywa w areszcie. Na tę chwilę nie są znane motywy jego działania - powiedział.

Z kolei minister spraw wewnętrznych Tony Burke poinformował, że w ubiegłym roku odnotowano w kraju 1067 przypadków nękania i gróźb wobec wysoko postawionych urzędników i przedstawicieli władzy. Rok wcześniej było ich 951. - Musimy robić więcej, by osoby zajmujące publiczne stanowiska były bezpieczne - przyznał. Pochwalił również mężczyznę, który zareagował na atak i zatrzymał napastnika.

Helen Haines jest niezrzeszoną posłanką do australijskiej Izby Reprezentantów. Do parlamentu została wybrana w 2019 roku z okręgu wyborczego Indi w stanie Wiktoria.



