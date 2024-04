Litwa. Ambasada Rosji w Wilnie obrzucona koktajlami Mołotowa

Julia Samorokowskaja, przedstawicielka Głównego Komisariatu Policji Okręgu Wileńskiego, powiedziała agencji ELTA, że rozważana jest możliwość wzmocnienia ochrony rosyjskiej ambasady w Wilnie. Litwa należy do najwierniejszych sojuszników Ukrainy.

Rosyjską ambasadę zaatakowano wcześniej w stolicy Mołdawii , Kiszyniowie w dniu wyborów w Rosji. 54-letni mężczyzna wrzucił 17 marca dwie butelki zapalające na teren ambasady. Sprawca został zatrzymany przez policję. Później mołdawskie władze stwierdziły, że mogło dojść do prowokacji.

Litwa. Atak na przyjaciela Aleksieja Nawalnego

W połowie marca w litewskiej stolicy zaatakowany został bliski współpracownik niedawno zmarłego Aleksieja Nawalnego. Napastnik rozbił okno w samochodzie Leonida Wołkowa i zaatakował go. Mężczyzna trafił do szpitala. W mediach społecznościowych stwierdził, że nie jest zdziwiony atakiem, ponieważ były to typowe "pozdrowienia od Putina z gangsterskiego Petersburga".