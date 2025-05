Atak Indii na Pakistan. Donald Trump zabrał głos

- Ataki Indii na cele w Pakistanie i kontrolowanym przez niego Kaszmirze są powodem do wstydu - ocenił prezydent USA Donald Trump, jednocześnie wyrażając nadzieję na to, że konflikt zakończy się "bardzo szybko". We wtorek wieczorem Indie zaatakowały Pakistan rakietami, a ten rozpoczął operację odwetową. New Delhi twierdzi, że celem działań są wyłącznie miejsca "infrastruktury terrorystycznej".