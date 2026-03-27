W skrócie Hakerzy z grupy Handala włamali się do prywatnej skrzynki mailowej szefa FBI Kasha Patela i opublikowali jego zdjęcia oraz inne prywatne materiały.

Anonimowy urzędnik z Departamentu Sprawiedliwości USA potwierdził agencji Reutera autentyczność opublikowanych zdjęć.

Handala informuje, że jest odpowiedzialna za wcześniejsze cyberataki na firmę Stryker SYK.N oraz próbę ataku na Lockheed Martin.

Członkowie grupy hakerskiej Handala zamieścili szereg prywatnych zdjęć Patela oraz jego stare CV na swoim profilu na platformie Telegram.

"Kash Patel, obecny szef FBI, który kiedyś z dumą widział swoje nazwisko na głównej stronie agencji, teraz znajdzie je na liście ofiar, których systemy zostały skutecznie zhakowane" - napisali w oświadczeniu.

Handala, która określa się mianem grupy propalestyńskich hakerów-samozwańczych strażników, to jedna z organizacji pozostających w ścisłej współpracy z rządem w Teheranie.

Proirańscy hakerzy uderzyli w szefa FBI. Wykradli prywatne dane

Grupa rozpoczęła swoją działalność podczas wojny w Strefie Gazy. Po raz ostatni przeprowadziła podobny atak 11 marca, włamując się do firmy Stryker SYK.N, dostawcy urządzeń i usług medycznych z siedzibą w Michigan. Jak twierdzą przedstawiciele organizacji, wskutek ataku hakerskiego usunięto ogromną ilość danych firmy.

Handala utrzymuje też, że dokonała cyberataku na koncern zbrojeniowy Lockheed Martin, lecz firma nie potwierdziła naruszenia swoich systemów.

Reuters nie był w stanie w pełni uwierzytelnić wiadomości mailowych Patela, jednak prywatna skrzynka, na którą włamała się organizacja, pasuje do adresu powiązanego z wcześniejszymi przypadkami wycieku danych.

FBI nie odpowiedziało natychmiast na prośbę o komentarz w tej sprawie.

Źródło: Reuters, PAP

