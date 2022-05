Celem ataku hakerów były strony internetowe wielu instytucji, w tym MSZ i Najwyższej Rady Sądownictwa.

Informacje o ataku potwierdziła policja pocztowa, zajmująca się ściganiem przestępczości w sieci. Przyznała się do niego, na jednym z komunikatorów, rosyjska grupa Killnet.

Zhakowane zostały też między innymi strony Ministerstw Oświaty i Kultury oraz Agencji Celnej. Przestępcy podali listę kilkudziesięciu celów.

Hakerzy atakowali także Eurowizję

To już kolejna taka akcja we Włoszech. W minionych dniach Killnet przyznał się do zablokowania stron Senatu, krajowej Rady Służby Zdrowia, policji i innych instytucji.

Ponadto włoska policja ujawniła, że podjęto liczne próby ataku podczas głosowania w trakcie niedawnego finału Konkursu Piosenki Eurowizji w Turynie.