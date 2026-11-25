W skrócie Hakerzy zaatakowali systemy CIA oraz agencji wywiadu geoprzestrzennego, wykorzystując do włamania zautomatyzowane narzędzia oparte na sztucznej inteligencji o nazwie Artex.

Według ustaleń "The New York Times" wyciekły niejawne informacje z systemów białego wywiadu. Dane o najwyższych klauzulach tajności pozostały nienaruszone.

Wcześniej doszło do włamania do baz danych FBI. Szef biura Kash Patel przypisał słabe zabezpieczenia systemów zaniedbaniom poprzednich władz Białego Domu.

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Jak podał "NYT", CIA i co najmniej dwie inne amerykańskie agencje wywiadowcze padły ofiarą cyberataku, w skutek którego doszło do wycieku niejawnych informacji.

Źródła dziennika podają, że nienaruszone zostały dane o wyższych klauzulach tajności.

Zhakowano m.in. systemy wykorzystywane do tzw. białego wywiadu, czyli pozyskiwania informacji z otwartych źródeł (publiczne rejestry czy media społecznościowe).

USA. Hakerzy włamali się do CIA, doniesienia mediów

Hakerzy zaatakowali ponadto infrastrukturę Narodowej Agencji Wywiadu Geoprzestrzennego oraz Biura Dyrektora Wywiadu Narodowego.

Wiadomo, że atak zautomatyzowano z użyciem narzędzia sztucznej inteligencji Artex, co w zasadzie jest już w cyberprzestępczości standardem.

Biuro Dyrektora Wywiadu Narodowego USA przekazało, że nie odnotowano przerw w operacjach ani nie naruszono żadnej z "krytycznych zdolności". CIA i Agencja Wywiadu Geoprzestrzennego odmówiły komentarza w tej sprawie.

Ataki na amerykańskie agencje. Komentarz Donalda Trumpa

Cyberatak na CIA poprzedziło włamanie do baz danych FBI, otwiera się w nowym oknie. W piątek CNN ujawniło, że hakerzy uzyskali dostęp do Narodowego Centrum Informacji Kryminalnej, bazy wykorzystywanej przez służby w USA do współdzielenia informacji o poszukiwanych przestępcach.

- Powiedziałbym, że to niedobrze. Ale może dowiemy się rzeczy, o których inaczej nigdy byśmy się nie dowiedzieli. Była ta mistyfikacja z tym "Rosja, Rosja, Rosja" - skomentował w rozmowie z Fox News Donald Trump, otwiera się w nowym oknie. Republikanin nawiązał do rzekomej rosyjskiej ingerencji w wybory w USA w 2016 r., o której donosili demokraci.

Kash Patel, szef FBI, odpowiedzialnością za niewystarczające zabezpieczenie systemów FBI obarczył poprzednie władze Białego Domu, otwiera się w nowym oknie. - Mogli wprowadzić te zmiany, ale tego nie zrobili. Wyprzedzamy trendy i nadrabiamy stracony czas - powiedział.

Źródła: "The New York Times", CNN



