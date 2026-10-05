W skrócie Na Morzu Czarnym prowadzone są działania ratunkowe po tym, jak dron trafił w statek transportujący zboże, w wyniku czego zginęły dwie osoby.

Ministerstwo spraw wewnętrznych Rumunii poinformowało, że zdołano uratować 11 członków załogi. Dwie osoby poniosły śmierć.

Incydent wydarzył się na statku Royad Mammadov, który znajdował się w rumuńskiej wyłącznej strefie ekonomicznej i pływa pod banderą Saint Kitts i Nevis.

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"Struktury Ministerstwa Spraw Wewnętrznych obecnie realizują misję o najwyższym pilnym i złożonym stopniu na Morzu Czarnym, mającą na celu uratowanie załogi zatopionego statku handlowego" - przekazał portal Monitorul De Galati.

Ministerstwo spraw wewnętrznych Rumunii poinformowało, że uratowano 11 członków załogi statku. Jak przytacza agencja Reutera, Krajowa Władza Marynarki poinformowała, że incydent dotyczył pożaru na statku Royad Mammadov.

Według lokalnych mediów statek znajdował się w wyłącznej strefie ekonomicznej Rumunii, około 30 mil morskich na południe od Sfântul Gheorghe. Okręt przewoził zboże.

Po tym, jak został trafiony przez drona, na pokładzie wybuchł pożar. Statek zatonął, a lokalizację jednostki udało się ustalić w wyniku misji przeprowadzonej z użyciem dwóch śmigłowców Cougar.

Niezwłocznie rozpoczęła się akcja poszukiwawczo-ratownicza. Według Monitorul De Galati nadal jest ona kontynuowana i uczestniczą w niej przedstawiciele licznych służb.

Dron trafił statek na Morzu Czarnym. Nie żyją dwie osoby

"Z pierwszych informacji wynika, że dowódca okrętu jest ranny, a 13 członków załogi zaginęło" - podał Rumuński Urząd Marynarki Wojennej, którego oświadczenie cytuje portal Libertatea.

Urząd w swoim komunikacie nie wspomniał o przyczynach incydentu. Nie zawarto w nim informacji o rzekomym ataku dronowym.

Według komunikatu tamtejszego ministerstwa spraw wewnętrznych, uratowano 11 członków załogi. "Zidentyfikowano także dwie zmarłe osoby" - napisano.

Do akcji ratunkowej zaangażowano załogę helikoptera Inspektoratu Lotnictwa Ogólnego. Podczas gdy ratownicy wyciągali poszczególne osoby z wody, okręty Straży Przybrzeżnej kontynuowały operację jako koordynator działań poszukiwawczo-ratowniczych na miejscu.

Według dostępnych danych morskich, Royad Mammadov.pływa pod banderą karaibskiego kraju Saint Kitts i Nevis. Statek ma około 140 metrów długości.

Źródła: Monitorul De Galati, Libertatea, Agerpres



