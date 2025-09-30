Asystent europosła AfD skazany. Szpiegował na rzecz Chin

Krzysztof Ryncarz

Były współpracownik skrajnie prawicowego niemieckiego europosła został skazany przez sąd w Dreźnie za szpiegostwo na rzecz Chin. Mężczyzna przez kilka lat pracował w Brukseli jako asystent polityka Alternatywy dla Niemiec.

Europoseł Maximilian Krah, to jego asystent został skazany za szpiegostwo
Europoseł Maximilian Krah, to jego asystent został skazany za szpiegostwoPhoto by REVIERFOTO / DPA / dpa Picture-AllianceAFP

Obywatel Niemiec Jian Guo usłyszał we wtorek wyrok czterech lat i dziewięciu miesięcy pozbawienia wolności za pracę na rzecz chińskiego wywiadu.

Prokuratura domagała się dla niego surowszej kary w wysokości siedmiu lat i sześciu miesięcy więzienia.

Niemiec skazany za szpiegostwo. Był asystentem europosła

Skazana została również jego współpracowniczka Yaqi X., której sąd wyznaczył karę roku i dziewięciu miesięcy więzienia w zawieszenia.

Kobieta pracowała dla firmy, która zajmowała się usługami logistycznymi dla lotniska w Lipsku i przyznała się, że przekazywała Guo informacje na temat rozkładów lotów, samolotów wojskowych i żołnierzy, a także sprzętu wysyłanego m.in. do Izraela.

    Według ustaleń prokuratury Jian Guo był agentem chińskiego wywiadu od 2002 roku. W latach 2019-2024 pełnił również funkcję asystenta niemieckiego europosła Maximiliana Kraha ze skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec (AfD). Guo podczas pracy w Brukseli miał zbierać informacje, dotyczące prac Unii Europejskiej, a także samej AfD.

    Krah, który obecnie jest posłem do Bundestagu, stwierdził, że nie miał wiedzy o działalności szpiegowskiej swojego asystenta. Polityk przyznał, że zatrudnił mężczyznę, ponieważ przekonały go jego komepetencje i doświadczenie.

    Mimo to, w sprawie byłego europosła również toczy się śledztwo. Krah jest podejrzany o pranie brudnych pieniędzy oraz przyjmowanie łapówek od przedstawicieli chińskich służb w czasie pracy w Parlamencie Europejskim.

